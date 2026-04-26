۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

منازل آسیب دیده مددجویان در همدان مقاوم سازی شد

همدان- مدیرکل بهزیستی استان همدان گفت: ۲۹ منزل مددجویان که دچار آسیب‌های جزئی شده یا در معرض تهدید مستقیم جنگ قرار داشتند شناسایی و رسیدگی به وضعیت آن‌ها در اولویت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدالدین حجت‌الاسلامی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین اقدامات بهزیستی از آغاز جنگ رمضان تاکنون اظهار کرد: در ارزیابی فوری واحدهای مسکونی مددجویان در شهرستان‌های مختلف، ۲۹ منزل که دچار آسیب‌های جزئی شده یا در معرض تهدید مستقیم جنگ قرار داشتند شناسایی و رسیدگی به وضعیت آن‌ها در اولویت قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله کمک‌هزینه‌هایی برای انجام تعمیرات اولیه اختصاص داده شد که این کمک‌ها برای اصلاح بخش‌های آسیب‌دیده، مقاوم‌سازی اضطراری، رفع مشکلات ایمنی و انجام مناسب‌سازی در منازل افراد دارای معلولیت هزینه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان همدان ادامه داد: در این راستا اقداماتی مانند نصب رمپ، اصلاح سرویس‌های بهداشتی، نصب دستگیره‌های ایمنی و بازگشایی مسیرهای رفت‌وآمد مددجویان انجام شده است.

وی با بیان اینکه بررسی پرونده‌های مددجویان دارای معلولیت شدید و خانوارهای کم‌برخوردار برای بهره‌مندی از تسهیلات ساخت مسکن با اولویت ویژه در حال انجام است، ادامه داد: در مواردی که منازل ناایمن تشخیص داده شدند، جابه‌جایی اضطراری ساکنان به واحدهای امن یا منازل اقوام مورد اعتماد صورت گرفته است.

حجت الاسلامی با اشاره به اهمیت حوزه سلامت روان و خدمات اورژانس اجتماعی در شرایط جنگی گفت: از ابتدای جنگ تاکنون، خط مشاوره ۱۴۸۰ به صورت شبانه‌روزی فعال بوده و ۸۴۴۱ تماس مرتبط با اضطراب، ترس و سایر فشارهای روانی را پاسخ داده است.

وی افزود: خط امداد اجتماعی ۱۲۳ نیز به صورت ۲۴ ساعته در دسترس بوده و به ۷۵۳ تماس رسیدگی کرده و تیم‌های سیار اورژانس اجتماعی در ۴۱۰ مورد به صورت میدانی مداخله داشته‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، ۸۸ تیم «محب» و ۴۶ مرکز «مثبت زندگی» در سطح محلات فعال هستند، گفت: این تیم‌ها و مراکز مسئول پیگیری تماس‌های حمایتی، ارجاع به خدمات تخصصی و توزیع اقلام ضروری هستند.

وی بیان کرد: پنج گروه تخصصی سلامت روان و اجتماعی در شهرستان‌ها سازماندهی شده و به صورت مستمر از خانواده‌های کم‌برخوردار، سالمندان تنها و زنان سرپرست خانوار بازدید و حمایت می‌کنند.

حجت الاسلامی در پایان تاکید کرد: توزیع بسته‌های اضطراری شامل مواد غذایی، دارو، پوشاک و وسایل کمک‌توانبخشی همچنان ادامه دارد و اداره‌کل بهزیستی همدان تا پایان این شرایط در کنار خانواده‌های نیازمند خواهد بود.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها