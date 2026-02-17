افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان برای سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خدرویسی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با تشریح جزییات پرداخت مستمری به مدد جویان گفت: در حال حاضر مبلغ پرداختی برای مستمری خانوارها در سال ۱۴۰۴ برای خانوار یک نفره در ماه یک میلیون و چهارصد هزار تومان، خانوار دو نفره ۲ میلیون تومان و خانوار سه نفره دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

وی افزود: همچنین خانوار چهار نفره ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و خانوار ۵ نفره و بالاتر ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مستمری در هر ماه دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رقم پرداختی مستمری مددجویان سال آینده ۵۰ ردصد افزایش می‌یابد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در خصوص فرآیند تصویب مستمری‌ مددجویان، اظهار کرد: مستمری به صورت بخشی از بودجه دولت است که به مجلس پیشنهاد می‌شود و میزان افزایش سالانه آن هم در کمیسیون‌های تخصصی و صحن عمومی تعیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مبلغ سالانه که در بودجه تصویب شده است از سوی سازمان برنامه و بودجه به کمیته امداد ابلاغ می‌شود و اعتبارات آن هر ماه از سمت دولت تخصیص پیدا می‌کند و به مددجویان پرداخت می‌شود.

خدرویسی اضافه کرد: ما در حال حاضر بیش از ۲.۵ میلیون خانوار با جمعیت حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش داریم.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد تاکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۵ قبل از اصلاح حدود ۳۰ درصد افزایش مستمری پیش‌بینی شده بود اما بعد از اینکه بودجه اصلاح شد، عددی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت تا اینکه در نهایت عدد ۵۰ درصد مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.