به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشستی با حضور جمعی از مقامات قضایی، طی سخنانی ضمن اشاره به مشارکت بی‌نظیر مردم در پویش جان‌فدا، اظهار کرد: مردم ما در زیر بمباران و تهدیدات مکرر دشمن مستکبر و متجاوز و علی‌رغم وجود برخی مشکلات معیشتی و گرانی‌ها، با عزمی استوار و مشارکتی بی‌نظیر، در پویش جان‌فدا برای ایران ثبت‌نام کرده‌اند؛ بیش از ۳۰ میلیون نفر از مردم گرانقدر ما از مرد و زن و پیر و جوان اعلام داشته‌اند که حاضرند جان‌شان را برای ایران اسلامی فدا کنند و در هر حوزه‌ای که نظام بخواهد از میدان تا خیابان، مجاهدت کنند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تکریم هر چه بیشتر مردمی که مشتاق جانفدایی برای ایران اسلامی هستند، بیان داشت: این روحیه سلحشوری و حماسی ملت ایران که حتی در خردسالان ایرانی نیز موج می‌زند، چیزی نیست که با درس و بحث و منبر و کلاس حاصل شده باشد؛ این یک عنایت و لطف الهی به ملت ایران است. باید شاکر این نعمت الهی باشیم؛ شکرانه این نعمت نیز، خدمت بی‌منت به این مردم وفادار و سلحشور است. باید به تمام معنا در صحنه خدمت به مردم و کشور و نظام حاضر باشیم؛ ضروری است به تقویت انسجام ملی یاری رسانیم؛ باید به مسئولان اجرایی در دولت در جهت خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم، کمک و مساعدت هر چه بیشتر داشته باشیم.

رئیس دستگاه قضا به تبیین و تشریح ریشه‌های ملی ظهور و گسترش پویش جانفدا برای ایران، پرداخت و تصریح کرد: پویش جان‌فدا برای ایران، نماد و بازتابی از همبستگی ملی بالای ایرانیان و روایت ظفرمندی ملت ماست. شاید در هیچ کشوری در دنیا چنین سطح بالایی از عرق و حمیّت ملی و دینی وجود نداشته باشد. این امر بدون‌تردید، موهبت الهی است. باید قدردان این مردم غیور و عزیز باشیم و خاک پای این سربازان اسلام را توتیای چشم کنیم.

رئیس عدلیه با اشاره به آثار و برکات اتحاد ملی عنوان کرد: اتحاد رمز پیروزی ما در نبرد با دشمن است؛ پویش جان‌فدا برای ایران، اکنون به مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی تبدیل شده است؛ ضروری است همه ما در حفظ و تثبیت این دستاورد، بیش از پیش کوشا باشیم و از هر آنچه سبب افتراق و تشتت می‌شود، به جد پرهیز کنیم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: اتحاد ملی ما و صدای واحد ملت ما، دشمن را کلافه و مستأصل کرده است؛ دشمن مترصد است اهدافی که در تجاوز و جنگ و مذاکره به آن نرسید را با ایجاد انشقاق و تفرق، حاصل کند. زهی خیال باطل! اتحاد ملی ما سد مستحکم و مرصوص و دیواره‌ی محکمِ سربه‌فلک‌کشیده مقابل دشمن است. ما نیز در تبعیت محض از رهبری معظم انقلاب، تاکید می‎‌کنیم که رویکرد دستیابی به «ایران هر چه قوی‌تر» از مسیر وحدت بین اقشار مختلف جامعه می‌گذرد.