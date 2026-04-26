اهمیت مدیریت استرس در موفقیت درمان ناباروری

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام مرکز فوقتخصصی درمان ناباروری ابنسینا، شرایط استرسزا و تنشهای روانیِ طولانیمدت میتوانند بر کیفیت درمان ناباروری تأثیر بگذارد و بر این اساس، توجه به سلامت روان و انجام چکاپهای دورهای برای زوجهای تحت درمان ضروری است.
متخصصان این مرکز تأکید میکنند که استرس یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد هورمونی و باروری است و میتواند روند درمان، پاسخ به داروها و حتی نتیجه چرخههای کمکباروری را تحت تاثیر قرار دهد. در زنان، افزایش هورمونهای استرس ممکن است سبب اختلال در تخمکگذاری شود و در مردان نیز کاهش تعداد و کیفیت اسپرم را به دنبال داشته باشد.
بر اساس اعلام کلینیکهای تخصصی ابنسینا، انجام چکاپهای دورهای شامل ارزیابیهای هورمونی، سونوگرافی، بررسی کیفیت اسپرم، تستهای ژنتیک و مشاورههای روانشناسی به زوجین کمک میکند تا قبل از شروع یا ادامه درمان، وضعیت سلامت خود را پایش کرده و از ایجاد تأخیر یا اختلال در روند درمان جلوگیری کنند.
متخصصان مرکز ابنسینا تأکید میکنند که برخورداری از برنامه درمانی منظم، ارزیابیهای دورهای و حمایت روانشناختی میتواند احتمال موفقیت درمان ناباروری را افزایش دهد. در همین راستا، تمامی کلینیکها و بخشهای تخصصی مرکز including کلینیک زنان، مردان، سقط مکرر، اندومتریوز، ژنتیک، جنینشناسی و روانشناسی آماده ارائه خدمات کامل و بدون وقفه به مراجعان هستند.
زوجهای متقاضی خدمات میتوانند از طریق سامانه نوبتدهی آنلاین و شماره تماس مرکز برای دریافت وقت مشاوره یا ارزیابی دورهای اقدام کنند.
