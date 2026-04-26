۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

توزیع نهال‌های گرمسیری برای میانه‌کاری در باغات اجرا می‌شود

اهواز – مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: توزیع نهال‌های گرمسیری برای میانه‌کاری در باغات از جمله کنار پیوندی هندی، اپونتیا و دراگون‌فروت به صورت مشارکتی در استان در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه سلطانی صبح امروز در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این اقدام به منظور معرفی و بررسی سازگاری درختان مثمر جدید با نیاز آبی کم و متحمل به شوری انجام می‌شود.

وی بیان کرد: اجرای پایلوت‌های گرمسیری در راستای اصلاح باغات، افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک و همچنین ارتقای ارزش افزوده اقتصادی باغات در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: توسعه این گونه‌های مقاوم نقش مؤثری در سازگاری باغات با شرایط اقلیمی استان و بهبود درآمد بهره‌برداران ایفا می‌کند.

