به گزارش خبرنگار مهر، رقیه سلطانی صبح امروز در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: این اقدام به منظور معرفی و بررسی سازگاری درختان مثمر جدید با نیاز آبی کم و متحمل به شوری انجام میشود.
وی بیان کرد: اجرای پایلوتهای گرمسیری در راستای اصلاح باغات، افزایش بهرهوری از منابع آب و خاک و همچنین ارتقای ارزش افزوده اقتصادی باغات در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: توسعه این گونههای مقاوم نقش مؤثری در سازگاری باغات با شرایط اقلیمی استان و بهبود درآمد بهرهبرداران ایفا میکند.
نظر شما