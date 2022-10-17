به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عباسی مژده‌ی عصر یکشنبه در حاشیه جشنواره برداشت فندق در زیار اشکورات در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات ایستگاه تحقیقات فندق در این روستا اظهار کرد: ایستگاه تحقیقات فندق از دیر باز مورد توجه و پیگیری سازمان بوده و در خصوص مکان یابی آن ناهماهنگی‌هایی وجود داشت.

وی در ادامه به تعیین تکلیف نهایی مکان ایستگاه تحقیقات فندق اشاره کرد و افزود: عملیات تحقیقات و پژوهش در حال انجام بوده و خوشبختانه پژوهشگران در این منطقه فعالیت‌های بسیاری خوبی داشته‌اند و حاصل این پژوهش‌ها و تحقیق‌ها در قالب کارگاه‌های آموزشی روز مزرعه، انتقال یافته‌ها و حتی در قالب نشریات ترویجی مقالاتی در اختیار کشاورزان باغداران و عموم مردم قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان با اشاره به اصلاح و جوان سازی تغذیه باغات بیان کرد: محققین در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده‌اند و باغات الگویی تأسیس کرده‌اند که باغداران و کشاورزی می‌توانند از نزدیک علمی شدن کار را ببینند و از آخرین یافته پژوهشی بهره بگیرند.

عباسی مژده‌ی با تاکید بر جوان سازی باغات اضافه کرد: جوان سازی باغات منجر افزایش بهره وری محصولات می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالش‌های باغات فندق آفت سوسک سفید ریشه است، افزود: این افت نه تنها در باغات فندق بلکه در باغات کیوی هم وجود دارد که این کار برای اولین بار در حال انجام است که امیدواریم نتایج آن ظرف یک تا دو سال آینده در اختیار باغداران بگیرد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان با اشاره به شناسایی ارقام سازگار برای منطقه رودسر و اشکور بیان کرد: در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفت باغ‌های الگویی، باغ‌های سازگاری تأسیس شده و بیش از ۱۰ تا ۱۴ رقم کشت و مطالعات فنولوژیکی بر روی آنها صورت گرفت.

عباسی مژده‌ی ادامه داد: بزودی ۴ الی ۵ رقم که با اقلیم منطقه سازگاری دارند و مقاوم به آفات و بیماری‌ها هستند و با شرایط منطقه به خوبی می‌توانند خود را سازگاری و مطابقت بدهند به باغداران معرفی می‌شود.