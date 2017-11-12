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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵

‍ سرپرست جهاد کشاورزی گیلانغرب خبر داد:

وجود ۶۷ هکتار باغ پسته در گیلانغرب/برداشت ۴۰ تن محصول از باغات

وجود ۶۷ هکتار باغ پسته در گیلانغرب/برداشت ۴۰ تن محصول از باغات

کرمانشاه- سرپرست جهاد کشاورزی گیلانغرب، سطح باغات پسته شهرستان گیلانغرب را ۶۷ هکتار اعلام کرد و از تولید ۴۰ تن پسته در باغات این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عممی جهادکشاورزی استان کرمانشاه پاشا مرادی،   شهرستان گیلانغرب را مستعد برای تولید محصول پسته دانست و تصریح کرد:۲۰ هکتار از این باغات باورر بوده و مابقی تازه کاشته شده و میزان تولید کمی دارند.

تولید ۲ تن پسته در هکتار

سرپرست جهاد کشاورزی گیلانغرب متوسط عملکرد باغات پسته شهرستان گیلانغرب را دو تن در هکتار اعلام و اذعان کرد: باغات پسته شهرستان گیلانغرب امسال ۴۰ تن پسته تولیدی داشتند.

این مسئول کیفیت پسته تولیدی در شهرستان گیلانغرب را بالا ارزیابی و ارقام پسته این شهرستان را شامل ارقام کله‌قوچی، احمدآقایی و... عنوان کرد.

حمایت از باغداران پسته در گیلانغرب

باغات پسته با شرایط آب و هوایی شهرستان گیلانغرب سازگاری دارند چرا که  این شهرستان دارای آب و هوای نیمه گرمسیری بوده و برای توسعه باغات پسته از امتیازات خاصی برخوردار است.

اعطای  کمک های نقدی  و بلا عوض و  اعطای تسهیلات کم بهره به کشاورزان یکی از راهکارهای ایجاد انگیزه در کشاورزان و بستر توسعه کشت و تولید  طلای سبز در گیلان غرب است.

کد مطلب 4141730

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