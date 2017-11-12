وجود ۶۷ هکتار باغ پسته در گیلانغرب/برداشت ۴۰ تن محصول از باغات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عممی جهادکشاورزی استان کرمانشاه پاشا مرادی، شهرستان گیلانغرب را مستعد برای تولید محصول پسته دانست و تصریح کرد:۲۰ هکتار از این باغات باورر بوده و مابقی تازه کاشته شده و میزان تولید کمی دارند.

تولید ۲ تن پسته در هکتار

سرپرست جهاد کشاورزی گیلانغرب متوسط عملکرد باغات پسته شهرستان گیلانغرب را دو تن در هکتار اعلام و اذعان کرد: باغات پسته شهرستان گیلانغرب امسال ۴۰ تن پسته تولیدی داشتند.

این مسئول کیفیت پسته تولیدی در شهرستان گیلانغرب را بالا ارزیابی و ارقام پسته این شهرستان را شامل ارقام کله‌قوچی، احمدآقایی و... عنوان کرد.

حمایت از باغداران پسته در گیلانغرب

باغات پسته با شرایط آب و هوایی شهرستان گیلانغرب سازگاری دارند چرا که این شهرستان دارای آب و هوای نیمه گرمسیری بوده و برای توسعه باغات پسته از امتیازات خاصی برخوردار است.

اعطای کمک های نقدی و بلا عوض و اعطای تسهیلات کم بهره به کشاورزان یکی از راهکارهای ایجاد انگیزه در کشاورزان و بستر توسعه کشت و تولید طلای سبز در گیلان غرب است.