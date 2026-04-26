به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی‌پور معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به آغاز فرآیند ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی آینده اظهار کرد: در مرحله نخست، دانش‌آموزان پایه‌های دوم تا ششم دوره ابتدایی و همچنین پایه‌های هشتم و نهم دوره اول متوسطه می‌توانند نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: سامانه ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه نیز از روز گذشته (۵ اردیبهشت‌ماه) فعال شده است تا این گروه از دانش‌آموزان بتوانند در زمان پیش‌بینی‌شده نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی خود اقدام کنند.

قاسمی‌پور با اشاره به زمان‌بندی تعیین‌شده برای برخی پایه‌های دیگر تحصیلی افزود: دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، هفتم دوره اول متوسطه و دهم دوره دوم متوسطه نیز از ششم تیرماه امکان ثبت سفارش کتاب‌های درسی خود را خواهند داشت.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به خانواده‌ها تصریح کرد: در فرآیند ثبت سفارش کتاب‌های درسی، امکان ثبت‌نام از طریق شماره تلفن همراه متعلق به ولی دانش‌آموز فراهم شده و نیازی به درج کد ملی نیست.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش شهر تهران در پایان، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان و اولیای آنان می‌توانند مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir، پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir و سامانه ثبت سفارش کتاب‌های درسی به نشانی irtextbook.ir نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی اقدام کنند.