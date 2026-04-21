به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها از آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی از امروز اول اردیبهشت خبر داد و افزود: در مرحله اول دانش آموزان پایه‌های دوم تا ششم دوره ابتدایی و دانش آموزان پایه‌های هشتم و نهم دوره اول متوسطه ثبت نام می‌کنند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان پایه‌های اول ابتدایی، هفتم دوره اول متوسطه و دهم دوره دوم متوسطه از ۶ تیر می‌توانند برای ثبت سفارش اقدام کنند.

مرتضوی با بیان اینکه برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی نیاز به کد ملی نیست، اما باید با شماره تلفن همراه متعلق به ولی دانش آموز اقدام شود، افزود: متقاضیان می‌توانند طبق زمانی‌بندی اعلام‌شده، از طریق، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir و پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir و یا سامانه irtextbook.ir برای ثبت سفارش اقدام کنند.

مرتضوی بیان کرد: سامانه امروز برای ثبت سفارش دانش آموزان پایه‌های یازده و دوازدهم دوره دوم متوسطه به مرور تا ۵ اردیبهشت فعال می‌شود.