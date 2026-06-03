سیده فرانک موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هماکنون سامانه my.medu.ir برای پیشثبتنام دانشآموزان پایه اول فعال شده است و اولیا با ورود به این سامانه میتوانند نسبت به ثبت اطلاعات و پیشثبتنام فرزندان خود اقدام کنند.
وی با اشاره به الزامات ثبتنام دانشآموزان پایه اول افزود: پیشثبتنام در این پایه تحصیلی دارای یک پیششرط مهم است و اولیا باید پیش از آن از طریق سامانه sirat2.medu.ir نسبت به دریافت نوبت و انجام فرآیند سنجش فرزندان خود اقدام کنند. از روز شنبه هفته آینده نیز مدیران مدارس امکان نهاییسازی ثبتنام دانشآموزان را خواهند داشت.
موسوی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار اقدام ویژهای در زمینه اطلاعرسانی به اولیا انجام شده است، گفت: با همکاری اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی ادارهکل، پیامک یادآوری و تسریع در پیشثبتنام برای ۷۲ هزار نفر از اولیای دارای دانشآموز پایه اول ابتدایی ارسال شده است.یکی دیگر از نکات مهم این است که اولیا برای ثبتنام کتب درسی باید ابتدا فرآیند پیشثبتنام دانشآموز را تکمیل کنند.
معاون آموزش ابتدایی خوزستان همچنین اظهار کرد: از نهم خردادماه به مدت دو هفته، معلمان کارنامه عملکردی دانشآموزان را در سامانه ثبت میکنند و پس از پایان این مرحله، ثبتنام دانشآموزان میانپایه آغاز خواهد شد.
وی تأکید کرد: پس از انجام پیشثبتنام، اولیا باید از نهایی شدن ثبتنام توسط مدیر مدرسه اطمینان حاصل کنند؛ در غیر این صورت لازم است نسبت به پیشثبتنام در مدرسه دیگری اقدام شود.
موسوی در پایان با اشاره به روند ثبت سفارش کتابهای درسی دانشآموزان میانپایه گفت: اولیای این دانشآموزان باید هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام کتب درسی اقدام کنند و تاکنون ۸۶ درصد از اولیا این فرآیند را انجام دادهاند.
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