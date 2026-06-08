والدین سنجش نوآموزان و ثبت سفارش کتاب را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به آغاز فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، خانواده‌هایی که تاکنون نسبت به سنجش فرزندان خود اقدام نکرده‌اند باید هرچه سریع‌تر به پایگاه‌های سنجش مراجعه کنند تا مراحل سنجش پیش از ثبت‌نام انجام شود.

وی افزود: همچنین اولیای نوآموزان پایه اول که هنوز برای ثبت‌نام فرزندان خود اقدام نکرده‌اند لازم است با مراجعه به سامانه مای مدیو به نشانی my.medu.ir نسبت به پیش‌ثبت‌نام و انتخاب مدرسه مورد نظر اقدام کنند تا فرآیند ثبت‌نام آنان تکمیل شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تأکید بر ضرورت ثبت به‌موقع سفارش کتاب‌های درسی گفت: هم‌اکنون سامانه ثبت سفارش کتاب برای دانش‌آموزان پایه‌های دوم تا ششم ابتدایی، هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم فعال است و اولیا می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی فرزندان خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: ثبت سفارش به‌موقع کتاب‌های درسی موجب می‌شود توزیع کتاب‌ها در زمان مقرر انجام شده و کتاب‌ها از ابتدای مهرماه در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد و تأخیر در ثبت سفارش می‌تواند روند تحویل کتاب‌ها را با مشکل مواجه کند.

علی‌فر بیان کرد: ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای دانش‌آموزان ورودی پایه‌های اول، هفتم و دهم نیز از ابتدای تیرماه آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود خانواده‌ها در زمان تعیین‌شده نسبت به انجام این فرآیند اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی اظهار کرد: در دوره ابتدایی فرآیند صدور و توزیع کارنامه‌ها در حال انجام است و ارزیابی عملکرد یک‌ساله دانش‌آموزان به پایان رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان افزود: امتحانات دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دهم نیز مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به صورت غیرحضوری در حال برگزاری است.

وی درباره نحوه برگزاری آزمون‌های پایه یازدهم گفت: در این خصوص منتظر تصمیم و مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و ابلاغ وزارت آموزش و پرورش هستیم و پس از اعلام رسمی، جزئیات برگزاری آزمون‌ها به اطلاع دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواهد رسید.