دیدار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با خانواده شهید کارگری

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی صبح یکشنبه با حضور در شهرستان کامیاران، با خانواده شهید نبی غلامی از شهدای کارگری دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، با خانواده وی ابراز همدردی کرد و بر لزوم توجه ویژه به وضعیت معیشتی و حمایتهای مستمر از بازماندگان تأکید داشت.
وی با اشاره به جایگاه والای خانوادههای شهدا در جامعه، اظهار کرد: رسیدگی به مطالبات و مشکلات این عزیزان، از وظایف مهم دستگاههای اجرایی است و باید با جدیت پیگیری شود.
صلواتی همچنین بر پیگیری موضوع مستمری خانواده این شهید تأکید کرد و افزود: حمایت از خانوادههای شهدا، بهویژه شهدای کارگری، در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود مسائل آنان در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و رفع شود.
شهید نبی غلامی از کارگران یکی از واحدهای گلخانهای شهرستان کامیاران بود که در جریان حملات بمباران به درجه رفیع شهادت نائل آمد. از این شهید دو فرزند به یادگار مانده است.
این دیدار در راستای برنامههای گرامیداشت هفته کار و کارگر و با هدف تکریم خانوادههای جامعه کارگری انجام شد.
