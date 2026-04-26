به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام بهرامی اظهار کرد: برداشت گندم از هزار و ۸۲۰ هکتار از مزارع شهرستان میناب آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود، بیش از پنج هزار و ۵۰۰ تُن گندم از این مزارع برداشت شود.

بهرامی گفت: به علت بارندگی، امسال سطح زیر کشت سه برابر نسبت به پارسال افزایش یافته است.

وی افزود: گندم کشت شده از ارقام برات، سیروان و چمران است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب ادامه داد: همه گندم‌های برداشت شده از سوی تعاونی روستایی میناب به نرخ مصوب خریداری و روانه کارخانه آرد این شهرستان می‌شود.

اسلام بهرامی افزود: روزانه ۱۲۰ تُن آرد در این کارخانه تولید می‌شود که۷۰ درصد آن به نانوایی‌های شرق و ۳۰ درصد هم به بندرعباس و دیگر شهرستان‌های استان ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برداشت گندم از اوایل اردیبهشت آغاز می‌شود و تا اوایل خرداد ادامه دارد.