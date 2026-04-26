  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

استحکام‌بخشی به ساختمان‌ها به کمک پارچه‌های بازیافتی!

پژوهشگران دانشگاه فنی کاوناس لیتوانی راهی نوآورانه برای استحکام‌بخشی ساختمان‌ها یافته‌اند که پارچه‌های دورریختنی را به ماده‌ای که مقاومت بتن را تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهد، تبدیل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، صنایع نساجی و تولید پارچه و لباس به‌ویژه در یک دهه اخیر با افزایش جمعیت جهانی از یک‌سو و ترویج مصرف‌گرایی در صنعت مد از سوی دیگر، با رشد قابل‌توجهی همراه شده‌ است.

در نتیجه ضایعات لباس و هدررفت پارچه، امروزه به معضلی مهم تبدیل شده است که نیاز به راه‌حل‌های جدیدتری را برای بازیافت پارچه و لباس‌ می‌طلبد. گروهی از پژوهشگران دانشکده فناوری شیمی دانشگاه فنی کاوناس در لیتوانی که به‌تازگی نتایج مطالعات خود را در نشریه تخصصی آنالیز حرارتی و کالریمتری منتشر کرده‌اند به‌ راه‌حلی موثر دست یافته‌اند که نه‌ فقط قادر است مشکل بازیافت ضایعات صنایع نساجی را به‌روش موثرتری حل کند که می‌تواند در کاهش انتشار کربن حاصل از صنایع ساختمان‌سازی هم نقش مهمی ایفا کند.

همچنین می‌تواند مقاومت بتن را ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش دهد و مقاومت در برابر یخ‌زدگی و ذوب این ماده را به‌طور قابل توجهی بهبود بخشد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه جزئیات بیش‌تر به متن این مقاله مراجعه کنند.

کد مطلب 6811535
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها