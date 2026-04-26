به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، صنایع نساجی و تولید پارچه و لباس بهویژه در یک دهه اخیر با افزایش جمعیت جهانی از یکسو و ترویج مصرفگرایی در صنعت مد از سوی دیگر، با رشد قابلتوجهی همراه شده است.
در نتیجه ضایعات لباس و هدررفت پارچه، امروزه به معضلی مهم تبدیل شده است که نیاز به راهحلهای جدیدتری را برای بازیافت پارچه و لباس میطلبد. گروهی از پژوهشگران دانشکده فناوری شیمی دانشگاه فنی کاوناس در لیتوانی که بهتازگی نتایج مطالعات خود را در نشریه تخصصی آنالیز حرارتی و کالریمتری منتشر کردهاند به راهحلی موثر دست یافتهاند که نه فقط قادر است مشکل بازیافت ضایعات صنایع نساجی را بهروش موثرتری حل کند که میتواند در کاهش انتشار کربن حاصل از صنایع ساختمانسازی هم نقش مهمی ایفا کند.
همچنین میتواند مقاومت بتن را ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش دهد و مقاومت در برابر یخزدگی و ذوب این ماده را بهطور قابل توجهی بهبود بخشد.
نظر شما