۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

ازهاری: کارگران و کارفرمایان دو ضلع مهم در تداوم چرخه تولید هستند

سنندج- معاون امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: کارگران و کارفرمایان به‌عنوان دو ضلع اقتصاد، نقش مهمی در تداوم چرخه تولید دارند و توجه به نیازهای آنها از اولویت‌های مدیریت اقتصادی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری صبح یکشنبه در آیین گرامیداشت هفته کار و کارگر و نواخته شدن زنگ کار و تجلیل از کارگران و کارفرمایان اظهار کرد: تقویت سه‌جانبه کار، تولید و مدیریت؛ راهبرد توسعه اقتصادی در کردستان است.

وی با اشاره به جایگاه محوری نیروی کار و سرمایه‌گذاران در فرآیند تولید، اظهار کرد: کارگران و کارفرمایان به‌عنوان دو ضلع اصلی اقتصاد، نقشی تعیین‌کننده در پویایی و تداوم چرخه تولید دارند و توجه به نیازهای این دو گروه، از اولویت‌های مدیریت اقتصادی استان است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از نیروی کار افزود: ایجاد بسترهای مناسب برای تأمین امنیت شغلی و ارتقای سلامت کارگران، از جمله محورهای اساسی برنامه‌های اقتصادی در کردستان به شمار می‌رود و باید با جدیت دنبال شود.

ازهاری: کارگردان و کارفرمایان دو ضلع مهم در تداوم چرخه تولید هستند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین با اشاره به اهمیت بهبود شرایط محیط‌های کاری تصریح کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی، ارتقای استانداردهای ایمنی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های محیط کار، از الزامات حرکت به سمت تولید پایدار است و کارفرمایان باید در این مسیر، اصول ایمنی را به‌طور کامل رعایت کنند.

ازهاری در ادامه، تعامل و هم‌افزایی میان کارگران، کارفرمایان و مدیران را از عوامل کلیدی در ارتقای بهره‌وری عنوان کرد و گفت: تقویت این همکاری سه‌جانبه، زمینه‌ساز افزایش راندمان تولید و تحقق اهداف اقتصادی در سطح استان خواهد بود.

در این مراسم از کارگران نمونه استان تجلیل شد.

کد مطلب 6811546

