یک مورد ابتلای مادر باردار به بیماری مالاریای میکس در کاشان شناسایی شد

مرتضی پنجهشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار سازمان جهانی بهداشت با عنوان «پایبند به پایان مالاریا؛ اکنون میتوانیم و باید دست به کار شویم» اظهار کرد: این مناسبت بر اهمیت مراقبت مستمر و مسئولیتپذیری نظام سلامت در مسیر ریشهکنی این بیماری تأکید دارد.
وی به دستاوردهای ملی در این حوزه اشاره و ابراز کرد: کاهش ۷۲ درصدی موارد ابتلا به مالاریا در سطح کشور طی سال گذشته، موفقیت بزرگی در عرصه بهداشت عمومی است که حفظ این دستاورد نیازمند استمرار آموزش و بیماریابی فعال است.
رئیس مرکز بهداشت کاشان با بیان آمار عملکردی منطقه تصریح کرد: در سال گذشته میزان نمونهگیری و بیماریابی مالاریا در شهرستان کاشان نسبت به سال ۱۴۰۳، بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است که این موضوع نشاندهنده ارتقای سطح آمادگی و تلاش مضاعف تیمهای بهداشتی در شناسایی کانونهای احتمالی است.
وی در ادامه به یک مورد موفقیتآمیز درمانی اشاره کرد و گفت: سال گذشته با تلاش واحد بیماریهای واگیر، یک مورد ابتلای مادر باردار به «مالاریای میکس» در منطقه شناسایی شد که با تشخیص دقیق و مداخله سریع درمانی، علاوه بر بهبودی کامل مادر، نوزاد نیز بدون هیچگونه عارضهای بهدنیا آمد.
پنجه شاهی با تاکید بر لزوم بیماریابی هدفمند در گروههای آسیبپذیر، خاطرنشان کرد: تقویت نظام مراقبت در میان اتباع افغانستانی و پاکستانی و همچنین هموطنانی که از استانهای بومی مالاریاخیز همچون سیستان و بلوچستان و هرمزگان به منطقه کاشان مهاجرت یا تردد میکنند، از اولویتهای اصلی برنامه حذف مالاریا است.
وی افزود: تحقق هدف نهایی که همان حذف کامل مالاریا است، در گرو همکاریهای بینبخشی، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت فعال جامعه در برنامههای پیشگیرانه خواهد بود.
نظر شما