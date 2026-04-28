به گزارش خبرنگار مهر، مژگان مینوسپهر صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مالاریا یکی از بیماریهای عفونی است که در صورت عدم تشخیص و درمان بهموقع، بهسرعت پیشرفت میکند و میتواند به شکل شدید بروز یابد.
وی با اشاره به شناسایی ۸ مورد ابتلا به مالاریا در سال گذشته افزود: برای انتقال بیماری مالاریا، وجود پشه آنوفل در محل لازم است. خوشبختانه در استان یزد سالهاست این نوع پشه مشاهده نشده و به همین دلیل انتقال محلی بیماری در استان وجود ندارد.
مینوسپهر با اشاره به سهولت سفر به استانهای مالاریاخیز کشور از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان اظهار کرد: ممکن است برخی افراد پس از سفر کاری یا تفریحی به این مناطق، بیماری را بهصورت وارده به یزد مبتلا شده باشند.
وی ادامه داد: همچنین مواردی از ابتلا در میان افراد واردشده از کشورهای مالاریاخیز مانند افغانستان، پاکستان، هند و برخی کشورهای آفریقایی گزارش میشود.
رئیس گروه مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تصریح کرد: در استان یزد نظام مراقبت حشرهشناسی بهصورت مستمر فعال است و بررسیهای دورهای برای شناسایی پشه آنوفل، پشه سالک و سایر گونهها انجام میشود. تاکنون نیز هیچ شواهدی از وجود پشه حامل مالاریا در استان مشاهده نشده است.
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: در سال گذشته، ۴۵۰ هزار دوز واکسن به گروههای سنی مختلف تزریق شده و ۲۹ هزار و ۱۷۸ کودک زیر ۶ سال، واکسن دریافت کردهاند.
