اجرای طرح آبیاری هوشمند در ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین ادریسیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات اجرای طرح سامانه آبیاری هوشمند با بیان اینکه این طرح با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان و یک شرکت دانشبنیان در ۱۰ شهرستان استان انجام شده است، اظهار کرد: سامانه آبیاری هوشمند با تحلیل دادههای هواشناسی، شرایط خاک، نوع محصول و سامانه آبیاری، بهترین برنامه آبیاری را به کشاورزان ارائه میدهد.
وی با اشاره به اینکه کاملترین شکل این فناوری، آبیاری مکانیزه و تماماتوماتیک است، بیان کرد: این روش با استفاده از سنسورهای رطوبت خاک، ایستگاههای هواشناسی مزرعهای و شیرهای اتوماتیک اجرا میشود، اما به دلیل هزینههای بالا و چالشهای نگهداری، توسعه آن با محدودیتهایی مواجه است.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه به وضعیت سامانههای نوین آبیاری در استان همدان اشاره کرد و گفت: مساحت اراضی آبی استان حدود ۲۸۰ هزار هکتار است که تاکنون ۱۶۵ هزار هکتار معادل ۵۹ درصد به سامانههای نوین آبیاری مجهز شدهاند و از این میزان، ۱۳۶ هزار هکتار به آبیاری بارانی، ۱۰ هزار و ۴۰۰ هکتار به آبیاری قطرهای و ۱۸ هزار و ۶۰۰ هکتار به سامانههای کمفشار اختصاص دارد.
وی خرد بودن اراضی، وجود منابع آبی با دبی بالا، محدودیت زمان آبیاری و برخی مسائل اجتماعی را از جمله موانع توسعه کامل سامانههای نوین آبیاری در استان برشمرد.
ادریسیان همچنین به تفاوت راندمان نظری و عملی آبیاری بارانی اشاره کرد و گفت: راندمان این روش در حالت نظری حدود ۷۰ درصد است، اما در عمل به دلیل عواملی مانند نبود برنامهریزی مناسب، افزایش دما، تبخیر و سرعت باد کاهش پیدا میکند.
وی از اجرای طرح نظارت بر بهرهبرداری از سامانههای نوین آبیاری در استان خبر داد و افزود: در این طرح، سه شرکت مشاور در ۱۰ شهرستان در مدت یک سال و در مراحل کاشت، داشت و برداشت در کنار کشاورزان حضور داشته و توصیههای فنی ارائه میدهند.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به فعالیت بخش خصوصی در این حوزه، بیان کرد: بیش از ۷۰ شرکت پیمانکار و ۱۳ شرکت مشاور در قالب انجمن صنفی شرکتهای آبیاری در استان فعال هستند و همچنین هفت کارخانه تولید لوله و اتصالات و ۶ کارخانه تولید تجهیزات آبیاری بارانی و قطرهای در همدان فعالیت دارند که بخشی از محصولات خود را صادر میکنند.
وی از تعیین تکلیف بخش عمده طرحهای نیمهتمام آبیاری خبر داد و افزود: از مجموع ۷۶۰ طرح نیمهتمام، تنها ۱۹ طرح باقی مانده است.
ادریسیان همچنین از برنامهریزی برای اجرای ۸۰۰ هکتار سامانه نوین آبیاری در سال ۱۴۰۵ خبر داد و تحقق آن را منوط به تأمین اعتبار دانست.
وی درباره یارانههای دولتی بیان کرد: یارانه آبیاری بارانی و کلاسیک ۷۲۰ میلیون ریال، آبیاری قطرهای یک میلیارد و ۲۰ میلیون ریال، آبیاری کمفشار ۲۹۰ میلیون ریال، ماشینهای آبیاری ۸۰۰ میلیون ریال و آبیاری زیرسطحی ۲ میلیارد ریال در هر هکتار تعیین شده است.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به کشاورزان توصیه کرد با توجه به محدودیت منابع آبی کشور، در حفاظت از منابع آب و خاک و استفاده از سامانههای نوین آبیاری برای افزایش بهرهوری تولید اهتمام جدی داشته باشند.
