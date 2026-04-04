چرا باغبانی دیم برای اقلیم ایران اهمیت دارد؟

محیالدین پیرخضری، رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی در یادداشتی نوشت؛ باغبانی دیم یکی از کهنترین و سازگارترین شیوههای تولید باغی در ایران است که در بستر اقلیم خشک و نیمهخشک کشور شکل گرفته و امروز اهمیت آن در مدیریت منابع آب، تابآوری کشاورزی، حفظ تنوع زیستی و اقتصاد جوامع محلی دوباره مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به کاهش بارندگیهای سالانه، افزایش دما، تشدید شرایط خشکسالی و فشار مضاعف بر آبهای زیرزمینی، بازاندیشی و تقویت الگوهای تولید کمنهاده و مقاوم به تنشهای اقلیمی ضرورت دارد؛ باغبانی دیم یکی از مهمترین این الگوها به شمار میرود.
۱. بستر اقلیمی و هیدرولوژیک
بیش از ۸۵ درصد مساحت ایران در اقلیم خشک، نیمهخشک یا فراخشک قرار دارد. میانگین بارش سالانه کمتر از ۲۵۰ میلیمتر است، در حالیکه تبخیر سالانه در بسیاری از مناطق بیش از ۲۰۰۰ میلیمتر میرسد. این تراز منفی آب، امکان توسعه باغداری آبی را بهشدت محدود میکند. در چنین شرایطی، باغبانی دیم بهعنوان سامانهای که متکی به بارشهای طبیعی، کارایی مصرف آب باران و ذخیره رطوبت خاک است، یک سازوکار همسو با ظرفیتهای طبیعی سرزمین به حساب میآید.
۲. نقش باغبانی دیم در حفظ منابع آب
کشاورزی آبی بزرگترین مصرفکننده آب در ایران است و فرونشست دشتها در دهه اخیر بهوضوح نشان میدهد که اتکا به آبهای زیرزمینی دیگر پایدار نیست. گسترش آبیاری تحت فشار اگرچه بخشی از مشکل را بهبود داده، اما کاهش سطح زیرکشت آبی و جایگزینی با تولید دیم در گیاهان باغی مقاوم، راهکاری کمهزینهتر و مؤثرتر برای مدیریت بحران آب است.
باغبانی دیم متکی بر دو اصل کلیدی است:
افزایش نفوذ باران در خاک و جلوگیری از رواناب، کاهش تبخیر از سطح خاک با استفاده از مدیریت بقایای گیاهی، سایهاندازی و در نهایت انتخاب گونههای پوششی است. این سازوکارها در مجموع منجر به ارتقای بهرهوری آب بارش (Rainwater Use Efficiency) میشود.
۳. گونههای مناسب و ارزش اکوفیزیولوژیک آنها
بخش قابلتوجهی از گونههای باغی سنتی ایران مانند بادام، پسته، انگور، انجیر، زیتون و برخی ارقام انار، دارای ویژگیهایی هستند که آنها را برای تولید دیم مناسب میکند. مهمترین صفات سازگاری عبارتند از،
ریشهعمیقزنی: امکان دسترسی به لایههای عمیقتر رطوبت
تحمل به شوری و خشکی: بهویژه در بادام تلخ، پسته و انجیر
کاهش نیاز آبی و استفاده بهینه از متابولیسم CAM یا C3 اصلاحشده در شرایط تنش
چرخه فنولوژیک همزمان با بارش زمستانی و کاهش فعالیت در اوج گرمای تابستان.
این ویژگیها نهتنها سبب تولید اقتصادی میشوند، بلکه بهرهبرداری هماهنگ با محدودیتهای طبیعی را نیز امکانپذیر میکنند.
۴. نقش باغبانی دیم در حفظ خاک و کاهش فرسایش
در مناطق شیبدار، کشت دیم باغی نقشی اساسی در تثبیت خاک دارد. سیستمهای ریشهای گسترده و ساختار دائمی باغها نسبت به زراعت دیم سالانه، توان بیشتری در کاهش رواناب، جلوگیری از فرسایش آبی و حفظ ساختار خاک ایجاد میکنند؛ بهویژه در نواحی کوهپایهای غرب و شمالغرب ایران. مستقر کردن باغات دیم بادام، انگور یا انجیر میتواند تا ۳۰ درصد از حجم رواناب سالانه را کاهش دهد و نقش حفاظتی چشمگیری داشته باشد.
۵. ارزش اقتصادی برای جوامع محلی
بسیاری از روستاهای مناطق خشک به دلیل کمبود آب، قادر به توسعه کشاورزی آبی نیستند. باغبانی دیم امکان تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را فراهم میکند که از نظر اقتصادی بهمراتب مقرونبهصرفهتر از زراعت سنتی دیم است؛ مزیتهایی که به ارتقای درآمد خانوارهای روستایی منجر میشود:
کاهش هزینه نهادهها (کود، سم، آب، سوخت)
افزایش ارزش محصول در واحد سطح
تقاضای بالا برای فرآوردههای خشک مانند بادام، انجیر، کشمش و روغن زیتون
امکان توسعه صنایع کوچک فرآوری در محل
ترکیب این عوامل باعث میشود باغبانی دیم ابزاری مؤثر در کاهش مهاجرت از روستاها باشد.
۶. تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی
مدلهای اقلیمی نشان میدهند که ایران با افزایش دما، کاهش بارشهای زمستانی و جابهجایی الگوی بارش مواجه است. باغبانی دیم با اتکا به گونههای مقاوم، سازوکارهای مدیریت آب سبز (Green Water) و نیاز آبی کم، قابلیت انطباق بیشتری با این شرایط دارد.
همچنین تنوعسازی در ترکیب گونههای باغی دیم، به تقویت تابآوری سیستمهای تولیدی کمک میکند و ریسک اقتصادی را کاهش میدهد.
۷. حاشیه سود بالاتر به دلیل کاهش هزینههای آبیاری، مدیریت هرس و ... در باغات دیم
۸. سلامت محور بودن اغلب محصولات باغی دیم
۹. الزامات توسعه علمی و فنی
برای بهرهگیری کامل از ظرفیت باغبانی دیم، چند محور کلیدی نیازمند توجه است:
- بهبود ژنتیکی ارقام مقاوم به خشکی
- مدیریت هوشمند رطوبت خاک شامل تسطیح، پیتکاشت، مالچپاشی و استفاده از پوشش گیاهی
- بهینهسازی تراکم و آرایش کشت متناسب با اقلیم ریزناحیهای
- بهرهگیری از مدلسازیهای
- اقلیمی-هیدرولوژیک برای انتخاب محل باغ
- گسترش تحقیقات مربوط به نقش میکروبیوم خاک در افزایش تحمل خشکی
با اجرای این رویکردها، بهرهوری باغات دیم میتواند بهطور محسوسی افزایش یابد و پایداری بلندمدت آنها تضمین شود.
نظر شما