به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر رحمتیان با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای فنی پروژههای آبیاری اظهار داشت: ارتقای کیفیت مطالعات و طراحی سامانههای نوین آبیاری، بهویژه در طرحهای آبیاری کمفشار، یکی از اولویتهای اصلی این مدیریت برای صیانت از منابع آبی استان است.
وی با اشاره به لزوم بهرهگیری از توان تخصصی کارشناسان و مشاوران در این حوزه افزود: در مسیر تحقق این هدف، فرآیندهای طراحی و اجرای سامانههای نوین با دقت بیشتری رصد میشود تا ضمن افزایش بهرهوری آب در مزارع، پایداری منابع و سرمایهگذاریهای انجام شده در بخش کشاورزی تضمین شود.
رحمتیان تصریح کرد: تحلیل و ارزیابی دقیق طرحهای اجرا شده، پیش از آغاز پروژههای جدید تأمین و انتقال آب، امری ضروری است. این رویکرد به ما کمک میکند تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف، راهکارهای فنی و مهندسی مؤثرتری را در مزارع مستعد استان پیادهسازی کنیم.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی یزد خاطرنشان کرد: با همافزایی میان بخشهای فنی، نظارتی و اجرایی، شاهد تحولی کیفی در اجرای پروژههای آبیاری و در نهایت بهبود معیشت کشاورزان از طریق مدیریت بهینه آب باشیم.
