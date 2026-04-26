فاطمی: حج عرصه برافراشتن پرچم اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی صبح یکشنبه در دیدار کارگزاران حج استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اهمال و کوتاهی، عدم حرکت و اقدام برای برگزاری مناسک حج در آموزههای دینی و مکتب حق جعفری منع شده است، اظهار کرد: حاکمیت اسلامی وظیفه دارد هر ساله در ایام حج گروهی از مردم را به این سفر معنوی اعزام کند تا عرصه حج که میدان اقتدار مسلمین است، خالی نماند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه منسک دینی حج در کنار نماز عید فطر و قربان، نماز جمعه و حتی نماز جماعت از پایههای دین است، ادامه داد: وقتی مسلمین کنار هم در یک جمع میشوند، صفوف خود را تشکیل میدهند و عبادت خدا را به جا میآورند، جلوه اسلام و جوامع اسلامی را تقویت کرده و به رخ عالمیان میکشند.
فاطمی با تأکید بر اینکه حج عرصه برافراشتن پرچم اسلام است و همیشه باید برافراشته در اوج باشد، بیان کرد: در فریضه حج زمانی که انسان صحنه اجتماع میلیونها زائر را مشاهده میکنند که بر اساس سنت حضرت محمد مصطفی (ص) جمع میشوند و اعمال دینی را به جا میآورند، به وجد میآید و احساس غرور میکند.
وی با تصریح اینکه سفر معنوی حج نقطه عطف زندگی هر مؤمن خداجو است، توضیح داد: خاطرات این سفر مهم همیشه در ذهن حاجیان باقی میماند و به عنوان نقطه عطف زندگی خود از آن یاد میکنند.
امام جمعه شهرکرد یادآور شد: سفر معنوی حج نوری را بر وجود انسان میتابد که اگر تلاش کند و دچار معصیت و گناه نشود، این نور همیشه همراه حاجی خواهد ماند.
فاطمی در پایان ابراز امیدواری کرد که سفر معنوی حج امسال در نهایت معنویت و آرامش برای حاجیان ایرانی در شرایط خاص منطقه، برگزار شود.
نظر شما