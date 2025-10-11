به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی گفت: با تلاش شبانه‌روزی مأموران یگان حفاظت محیط زیست، یکی از شکارچیان غیرمجاز حرفه‌ای که در منطقه حفاظت شده شهرستان اقدام به شکار غیرقانونی دو راس قوچ و بز وحشی کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی ادامه داد: در بازرسی از این متهم، لاشه یک رأس قوچ وحشی شکار شده و همچنین تعداد ۱۹ عدد فشنگ اسلحه شکاری کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم گفت: پس از تشکیل پرونده قضایی، متهم دستگیر شده پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار متناسب به زندان معرفی شد و تحقیقات مقدماتی برای دستگیری سایر همدستان این متهم همچنان در جریان است.

رضایی، ضمن هشدار جدی به متخلفان و شکارچیان غیرمجاز در شهرستان، تأکید کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماضی با مرتکبان در این حوزه برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویان به حیات وحش و منابع طبیعی شهرستان آسیب وارد کنند.