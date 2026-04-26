آینده یزد به شیرکوه گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اکبری به مناسبت هفته زمین پاک در جریان برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت پسماند ویژه مسئولین محیط زیست صنایع شهرستان میبد»، ضمن اشاره به حساسیت وضعیت فعلی کره زمین، گفت: زمین اکنون دچار تب شدید است و نیاز به مراقبتهای ویژه دارد و لذا باید با مدیریت مصرف و بهویژه صرفهجویی در انرژی، آن را یاری کنیم.
وی با بیان این که افزایش دو درجهای دمای زمین باعث افزایش ۲ تا ۳ درصدی مصرف انرژی میشود، تأکید کرد: باید در مصرف بیرویه انرژی بازنگری کنیم چرا که هر درصد صرفهجویی میتواند نقشی مؤثر در کاهش فشار بر محیط زیست داشته باشد.
اکبری، پلاستیک را آفت زمین توصیف کرد و گفت: امروزه نانو پلاستیکها و ریزپلاستیکها حتی وارد خون انسان شده و منشاء بسیاری از بیماریها هستند لذا کاهش مصرف پلاستیک، یکی از سادهترین اما مؤثرترین گامها برای نجات زمین است.
وی همچنین به معضل تخلیه نامناسب نخالههای ساختمانی و پسماندهای صنعتی اشاره کرد و آن را یکی از مهمترین عوامل ایجاد لکههای آلودگی در اطراف شهرها دانست و افزود: برای رفع این معضل، نیازمند همراهی جدی مردم و صنعتگران هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر توسعه فضای سبز با رویکرد مصرف آب حداقلی تأکید و خاطرنشان کرد: در کاشت نهال باید از آبهای جمعآوری شده باران و منابع غیرمتعارف استفاده کنیم و هرگز نباید از آب شرب شهری برای آبیاری فضای سبز بهره ببریم.
