خبرگزاری مهر، گروه جامعه : در شرایط جنگی، قطعا حفظ جان انسان‌ها در اولویت هر اقدامی قرار دارد و در این راستا تامین امنیت نیروهای امدادی و انتظامی با توجه به نقش تاثیرگذارشان در تدام حیات شهری و از آن مهم‍‌تر تسهیل روند امدادرسانی در صورت حمله، اهمیت دو چندانی پیدا می کند.

موضوعی که در جنگ تحمیلی سوم و خباثت‌های دشمن صهیونی – آمریکایی در هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و امدادی با هدف به آشوب کشیدن شهر و مختل کردن روند امدادرسانی به شکل ملموسی حل شده است. در چنین شرایطی تامین مکان مناسب برای استقرار و ساماندهی نیروهای انتظامی، امدادی و پشتیبانی می تواند سهم بالایی در تغییر وضعیت جنگی و امدادرسانی به نفع کشور داشته باشد، مکان هایی که مهم‌ترین پیش‌نیازشان باید استفاده از مصالح جدید برای ساخت مکان هایی مقاوم در برابر انفجار در کمترین زمان باشد.

مرکز مطالعات در بیست و ششمین گزارش اقدام فوری نخبگانی خود با عنوان «پیشنهاد روش‌های ساخت سریع اقامتگاه برای نیروهای امدادی و انتظامی» نه تنها به اهمیت ایجاد مکان‌های امن برای نیروهای امدادی و امنیتی پرداخته، بلکه پیشنهاداتی را نیز برای چگونگی تامین این مکان ها ارائه داده است.

جنگ و ضرورت حرکت به سازه‌های مقاوم و کم هزینه

مسئله غیرقابل کتمان آن است که وجود مراکز امن برای نیروهای امدادی و انتظامی، نقش محوری در مدیریت بحران های شهری، حفظ امنیت، کنترل اغتشاشات، امدادرسانی سریع به مردم و مقابله با توطئه های دشمن دارند.

در طرف دیگر ماجرا نیز با توجه به تهدیدات مداوم و احتمال آسیب پذیری زیرساخت های شهری، طراحی و احداث سریع سازه های ایمن، مقاوم و کارآمد در شرایط جنگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. سازه‌هایی که باید قابلیت ساخت و راه اندازی در کوتاه ترین زمان ممکن را داشته و با حداقل هزینه و تعداد نیروهای انسانی محدود به حداکثر بهره وری و ایمنی ساختاری برسند.

مولفه دیگر نیز آن است که طراحی چنین مکان هایی باید با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، اقلیمی و الزامات عملیاتی نیروهای نظامی و انتظامی انجام شده تا بتوانند کارکردشان را در شرایط بحرانی حفظ کنند.

از منظر مهندسی چنین مراکزی باید دارای انعطاف پذیری در طراحی، مقاومت در برابر حملات فیزیکی و انفجاری و امکان گسترش سریع شبکه های ارتباطی و لجستیکی باشند. اهمیت استانداردسازی سازه ها و تعریف الگوهای ساخت و قابل تکرار برای استفاده در مناطق مختلف کشور از جنبه برنامه‌ریزی ملی هم بسیار بالا است.

سازه‌های اسکیمویی؛ راه حل ایجاد پنگاه های ایمن برای نیروهای امدادی

قطعا برای ساخت چنین سازه هایی فارغ از نوع کاربرد آن، باید به دو مولفه کلیدی توجه شود. اولین آن احداث سریع پوسته هایی با ضخامت پایین و باربری و پایداری بالا از جنس کامپوزیت های سیمانی الیافی به روش باینی است. در این روش از بالن به عنوان قالب بتن برای ساخت سازه‌های اسکیمویی استفاده می شود. روشی که بعد از باد کردن بالن، شبکه فولادی تقویت کننده روی آن قرار داده می شود و بعد از آن لایه ای از بتن به ضخامت چند سانتی متر به وسیله بتن پاش بر روی آن اجرا می شود.

مزایای سازه های اسکیمویی چیست؟

کاهش زمان ساخت، کاهش هزینه و نیاز به نیروی انسانی، همچنین سازگاری بالای این روش با شرایط زمین و اقلیم را باید جزو مزایای آن حساب کرد. نکته دیگر آنکه به دلیل یکپارچگی سازه و نبود اتصالات در این نوع ساختار، پرت حرارتی به حداقل می رسد. در این روش استفاده از کامپوزیت های سیمانی الیافی به جای بتن، علاوه بر بهبود خواص کششی و فشاری می تواند به کاهش ضخامت پوسته اجرا شده منتهی شده و در نتیجه وزن سازه و حجم شبکه آرماتور فولادی را هم کاهش دهد. این دسته از سازه ها بین ۷ تا ۱۰ روزه برپا می شوند.

غشاهای پیش تنیده؛ راهی برای رسیدن به اقامتگاه‌های مقاوم

استفاده از غشاهای پیش تنیده با تنش نهفته برای ساخت سکونتگاه های سریع و قابل حمل هم از دیگر اقداماتی است که می تواند منجر به ساخت سازه های مستحکم در زمان اندک شود. این را هم باید مدنظر قرار داد که منظور از غشا، ورق ها نازکی از ماده هستند که برای مقاصد عملکردی به کار می روند و می توانند تحمل تنش های کششی را بالا ببرد.

ضخامت آنها نیز در حد چند صدم میلی متر است. از آنجایی که چتر و یا چادرهای غشایی را می توان به عنوان بخشی از این سازه های غشایی نام برد، عملا می توان با استفاده از بالن های استوانه ای بلند، اقدام به ساخت اقامتگاه های ارزان و سریع کرد. بالن های استوانه ای بلند که از هوا پر شده و رفتار خمشی و فشاری نیز از خود نشان می دهند. استوانه با شده فشاری را تا اندازه ای مانند یک ستون تحمل می کنند تا آنجا که فشار وارده بار برابر با کشش طولی ناشی از فشار داخلی می شود.

مزیت سازه های باینی و غشایی

فناوری های اجرای پوسته های کامپوزیت های سیمانی الیافی به روش باینی و غشاهای پیش تنیده قابلیت اجرای سازه ها را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم می کند و این مسئله در شرایط جنگی و بحران، مزیتی حیاتی محسوب می شود. علاوه بر آن استفاده از مصالح با وزن کم و مقاومت بالا باعث کاهش نیاز به ماشین آلات سنگین، نیروی انسانی زیاد و تجهیزات پیچیده می شود. این موضوع باعث صرفه جویی قابل توجه در منابع مالی و لجستیکی کشور خواهد بود. همچنین کامپوزیت های سیمانی الیافی از مقاومت مکانیکی بالا و پایداری حرارتی مناسب برخوردارند که در مقابل ضربه، انفجار، اتش سوزی و تغییرات محیطی عملکرد مطلوبی دارند و موجب حفاظت از نیروهای مستقر در برابر تهیدات مستقیم دشمن می شود.

در حقیقت فراهم شدن زیرساخت های سریع و ایمن، زمان استقرار نیروها را کاهش داده و باعث ارتقای سطح پاسخگویی، سرعت عملیات و بهره‌وری در مدیریت بحران می‌شود. همچنین حفظ امنیت و نظم شهری در شرایط جنگی نیز در این طریق فراهم شده و باعث افزایش حس آرامش و اعتماد عمومی میان شهروندان می شود.

ایجاد مرکز مشترک بین سازمان عمرانی شهرداری و مرکز مطالعات نهادهای امنیتی

البته برای رسیدن به چنین سازه هایی نیازمند همراهی برخی دستگاه های متولی هستیم. یعنی با توجه به ماهیت راهکار پیشنهادی و نقش آن در استقرار و سازماندهی نیروهای انتظامی و امدادی، پرداختن به این موضوع مستلزم رویکردی هماهنگ و بین بخشی است. در این راستا تشکیل کارگروهی مشترک با مشارکت سازمان فنی و عمرانی شهرداری تهران، مرکز مطالعات و نهادهای امنیتی و نظامی ضروری است.