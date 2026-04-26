به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری قبل ظهر روز یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی که در سالن جلسات استانداری برگزارشد اظهار کرد: تاکنون اقداماتی برای کاهش آسیب های اجتماعی در محلات انجام شده اما کافی نبوده است.
وی افزود: لازم است موضوعات جذاب، چندمنظوره و همگانپسند به عنوان محور فعالیتهای محلی تعریف شود تا مردم با رغبت بیشتری به حضور اجتماعی و مشارکت در مسجد سوق داده شوند.
نوری با اشاره به تنوع سلایق در بافت محلات گفت: ما با رنگینکمان سلایق در محلات مواجه هستیم و باید با ظرافت در اجرای طرح محلهور به آن توجه شود.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: موفقیت در این بخش تنها با اجرای برنامههای صرفا کلیشهای ممکن نیست و باید برنامهها به گونهای طراحی شوند که برای گروههای مختلف اجتماعی، معنادار و جذاب باشد.
نوری همچنین با تاکید بر ضرورت بازخوانی اصول طرح «مدیریت محلهمحور»، گفت: مجموعه ظرفیتهای موجود در هر منطقه به ویژه در قالب هیاتهای مذهبی، میتواند نقش مکمل و مهمی در پیشبرد اهداف محله داشته باشد.
وی افزود: هیاتهای مذهبی ظرفیت بسیار خوبی هستند و میتوان از توان اجتماعی آنها برای تقویت برنامهها و افزایش خروجی واقعی بهره برد.
نوری در ادامه تصریح کرد: باید حکمرانی هوشمند از ظرفیتهای متراکم در محلات استفاده کند.
استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: تابآوری ملی از پایتخت دیکته نمیشود بلکه این تابآوری در محلات، در مساجد و در شبکههای مردمی شکل میگیرد بنابراین نقش مسجد و مدیریت محلی را نمیتوان محدود به یک رویداد یا برنامه کوتاهمدت دانست.
