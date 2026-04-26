  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

نوری: تاب‌آوری اجتماعی از محلات و مساجد شکل می‌گیرد

نوری: تاب‌آوری اجتماعی از محلات و مساجد شکل می‌گیرد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با تأکید بر نقش محلات و مساجد در تقویت انسجام اجتماعی، گفت: تاب‌آوری جامعه از بطن محلات و مشارکت مردمی شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری قبل ظهر روز یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی که در سالن جلسات استانداری برگزارشد اظهار کرد: تاکنون اقداماتی برای کاهش آسیب های اجتماعی در محلات انجام شده اما کافی نبوده است.

وی افزود: لازم است موضوعات جذاب، چندمنظوره و همگان‌پسند به عنوان محور فعالیت‌های محلی تعریف شود تا مردم با رغبت بیشتری به حضور اجتماعی و مشارکت در مسجد سوق داده شوند.
نوری با اشاره به تنوع سلایق در بافت محلات گفت: ما با رنگین‌کمان سلایق در محلات مواجه هستیم و باید با ظرافت در اجرای طرح محله‌ور به آن توجه شود.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: موفقیت در این بخش تنها با اجرای برنامه‌های صرفا کلیشه‌ای ممکن نیست و باید برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که برای گروه‌های مختلف اجتماعی، معنادار و جذاب باشد.
نوری همچنین با تاکید بر ضرورت بازخوانی اصول طرح «مدیریت محله‌محور»، گفت: مجموعه ظرفیت‌های موجود در هر منطقه به‌ ویژه در قالب هیات‌های مذهبی، می‌تواند نقش مکمل و مهمی در پیشبرد اهداف محله داشته باشد.
وی افزود: هیات‌های مذهبی ظرفیت بسیار خوبی هستند و می‌توان از توان اجتماعی آن‌ها برای تقویت برنامه‌ها و افزایش خروجی واقعی بهره برد.
نوری در ادامه تصریح کرد: باید حکمرانی هوشمند از ظرفیت‌های متراکم در محلات استفاده کند.
استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: تاب‌آوری ملی از پایتخت دیکته نمی‌شود بلکه این تاب‌آوری در محلات، در مساجد و در شبکه‌های مردمی شکل می‌گیرد بنابراین نقش مسجد و مدیریت محلی را نمی‌توان محدود به یک رویداد یا برنامه کوتاه‌مدت دانست.قبل از ظهر روز یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد
کد مطلب 6811649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها