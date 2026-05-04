نوری: تهدیدهای آمریکا نشانه استیصال در برابر اراده ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری شامگاه دوشنبه در اجتماع مردمی شهرستان جاجرم اظهار کرد: مردم این شهرستان همواره در صحنه دفاع از آرمانهای انقلاب حضور فعال داشتهاند و اجازه هیچگونه دخالت و توطئهای را به دشمنان ندادهاند.
وی افزود: ملت ایران در ماههای اخیر با حضور خستگیناپذیر خود در صحنه، تصویری از استقامت و ایستادگی را به نمایش گذاشتهاند که موجب شگفتی ناظران جهانی شده است.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به تداوم حضور مردم در میدان گفت: این حضور آگاهانه و مستمر، پیام روشنی برای دشمنان دارد و آن اینکه مردم در صیانت از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی مصمم هستند.
نوری بیان کرد: ممکن است برای برخی از جوانان پرسشهایی درباره چرایی حضور مردم در صحنه مطرح باشد، اما این خود مردم هستند که با رفتار و عمل خود، آرمانها و ارزشهای انقلاب را تبیین میکنند.
وی با اشاره به مواضع اخیر مقامات آمریکایی افزود: تهدیدها و اظهارات متناقض از سوی دولتمردان آمریکا، نشانهای از استیصال این کشور در برابر اراده ملت ایران است.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه اختلاف جمهوری اسلامی ایران با آمریکا ماهیتی و ریشهای است، گفت: دشمنان در تلاش هستند دستاوردهای سالها استقلالطلبی ملت ایران را تضعیف کنند، اما این تلاشها راه به جایی نخواهد برد.
نوری ادامه داد: نظام حاکمیتی آمریکا در شرایط کنونی با چالشهای جدی داخلی مواجه است و اختلافات درونحزبی در این کشور به سطح بیسابقهای رسیده است.
وی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمن تصریح کرد: دشمن به دنبال تشدید فشارها و افزایش مشکلات اقتصادی در ایران است، اما ملت ایران تجربه عبور از شرایط سخت و فشارهای حداکثری را دارد و این بار نیز با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، این مسیر را با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت.
استاندار خراسان شمالی در پایان با اشاره به پیامدهای هرگونه تنش در منطقه گفت: هرگونه اقدام اشتباه علیه ایران، میتواند تبعات گستردهای برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد و این موضوع مورد اذعان برخی مقامات و تحلیلگران بینالمللی نیز قرار گرفته است.
