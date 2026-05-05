بهمن نوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از آغاز طرحی نوآورانه برای تجهیز مدارس خراسان شمالی به انرژی خورشیدی خبر داد .طرحی که برای نخستین‌بار در کشور اجرا می‌شود و می‌تواند الگویی ملی باشد.

نوری با اشاره به مزایای این طرح اظهار کرد: با نصب پنل‌های خورشیدی در مدارس، مشکل قطعی برق برطرف شده و مدارس به برق پایدار دست می‌یابند.

وی افزود: برق تولیدی مازاد نیز به شبکه سراسری فروخته می‌شود و به‌عنوان یک منبع درآمدی پایدار، می‌تواند بخشی از دغدغه‌های مالی مدارس را کاهش دهد.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: این اقدام علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، گامی مؤثر در توسعه انرژی‌های پاک و فرهنگ‌سازی در میان دانش‌آموزان خواهد بود.