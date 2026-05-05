۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

نوری:مدارس خراسان شمالی به انرژی خورشیدی تجهیز می‌شوند

بجنورد - استاندار خراسان شمالی گفت:با اجرای طرح تجهیز مدارس خراسان شمالی به انرژی خورشیدی، این مراکز آموزشی علاوه بر تأمین برق پایدار، به سمت درآمدزایی خواهند رفت.

بهمن نوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از آغاز طرحی نوآورانه برای تجهیز مدارس خراسان شمالی به انرژی خورشیدی خبر داد .طرحی که برای نخستین‌بار در کشور اجرا می‌شود و می‌تواند الگویی ملی باشد.

نوری با اشاره به مزایای این طرح اظهار کرد: با نصب پنل‌های خورشیدی در مدارس، مشکل قطعی برق برطرف شده و مدارس به برق پایدار دست می‌یابند.

وی افزود: برق تولیدی مازاد نیز به شبکه سراسری فروخته می‌شود و به‌عنوان یک منبع درآمدی پایدار، می‌تواند بخشی از دغدغه‌های مالی مدارس را کاهش دهد.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: این اقدام علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، گامی مؤثر در توسعه انرژی‌های پاک و فرهنگ‌سازی در میان دانش‌آموزان خواهد بود.

کد مطلب 6820859

