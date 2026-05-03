نادری: احیای واحدهای تولیدی راکد خراسان شمالی اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نادری در اولین نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری خراسان شمالی که ظهر یکشنبه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، عنوان کرد: افزایش بهرهوری در تولید، کاهش نرخ تورم و بیکاری، تسریع در واردات دانش فنی و فعالسازی تیمهای حمایت مالی از مهمترین راهکارهای تحقق اهداف شعار سال است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی با اشاره به شعار امسال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، الگوی اقتصادی مدنظر را مبتنی بر باور و مشارکت همگانی دانست.
نادری افزود: تحقق این شعار نیازمند نقشآفرینی توأمان دولت و ملت است.
وی با اشاره به چالشهای پیش رو، افزایش بهرهوری در تولید، کاهش نرخ تورم و بیکاری، تسریع در واردات دانش فنی و فعالسازی تیمهای حمایت مالی را از مهمترین راهکارهای تحقق اهداف شعار سال برشمرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح بسته برنامههای عملیاتی استان برای تحقق شعار سال پرداخت که بر اساس اسناد بالادستی و برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است.
نادری «مردمیسازی اقتصاد» را به عنوان نخستین محور این برنامهها معرفی کرد و بر تسهیل و گسترش مشارکتهای عمومی-خصوصی تأکید کرد.
وی گفت: در گام دوم، «مدیریت مصرف» از مسیر تدوین، اجرا و نظارت هوشمند بر برنامه بهرهوری در تمامی بخشهای اقتصادی دنبال خواهد شد.
نادری سپس به موضوع «تحرکبخشی به اقتصاد داخلی» اشاره کرد و احیای واحدهای تولیدی راکد و تأمین مالی هدفمند را از جمله اقدامات اولویتدار استان در این حوزه برشمرد.
وی افزود: چهارمین و آخرین محور نیز به «توسعه اقتصاد دانشبنیان» اختصاص دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی از اعضای کارگروه خواست با ارائه نقطهنظرات و پیشنهادهای تکمیلی، در غنیسازی و تدوین نهایی این برنامه مشارکت کنند.
در این نشست، عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، بندهای ۱-۷ و ۲-۷ تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ و نیز تعهدات اشتغال استان در سامانه رصد، مورد بررسی و پایش قرار گرفت.
در ادامه، اعضای کارگروه به بحث و تبادل نظر پیرامون دستور کار جلسه پرداختند و مقرر شد جمعبندی نظرات و پیشنهادهای اعضا در تدوین نهایی برنامه اقدام استان لحاظ شود.
