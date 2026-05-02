نوری: معلمی شغل انبیاست و مایه افتخار جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری صبح روز شنبه در آیین گرامیداشت هفته معلم که در مدرسه شهر حصار گرمخان برگزار شد با تبریک این مناسبت به فرهنگیان، اظهار کرد: معلمی از جنس توفیق و عنایت الهی است و همان‌گونه که بزرگان دین فرموده‌اند، این حرفه در زمره شغل انبیاست.

وی با قدردانی از حضور معلمان و مهمانان در این مراسم افزود: همه ما، در هر جایگاهی که قرار داریم، وامدار زمزمه‌ها و آموزه‌هایی هستیم که معلمان در کلاس‌های درس به ما آموخته‌اند؛ آموزه‌هایی که مسیر درست زندگی و خدمت به کشور را پیش روی ما قرار داده است.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل معلمان در جامعه تصریح کرد: هر آنچه امروز در عرصه‌های مختلف شاهد آن هستیم، محصول تلاش، صبوری و ایثار معلمان است و هیچ توصیفی نمی‌تواند حق این قشر فرهیخته را به‌طور کامل ادا کند.

نوری همچنین با اشاره به اهمیت مراکز آموزشی در تحولات اجتماعی و فرهنگی گفت: توجه به نظام تعلیم و تربیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش‌آفرینی معلمان در تربیت نسل آینده، نقشی اساسی و تعیین‌کننده در پیشرفت کشور دارد.

وی با بیان اینکه دشمنان به اهمیت این حوزه واقف هستند، افزود: هدف قرار دادن مراکز آموزشی در برخی تحولات و تنش‌ها، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی آموزش و پرورش در شکل‌دهی آینده جوامع است.

استاندار خراسان شمالی برگزاری آیین‌های گرامیداشت معلم را نمادی از ارادت به جامعه فرهنگیان دانست و خاطرنشان کرد: این‌گونه برنامه‌ها هرچند نمادین است، اما بیانگر احترام و قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه معلمان است.

وی ادامه داد: بدون تردید، خون پاک معلمان شهید و ایثار فرهنگیان در مسیر تعالی کشور اثرگذار بوده و خواهد بود و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

نوری با اشاره به شرایط روز و تحولات منطقه‌ای تصریح کرد: امروز جهان در شرایطی پیچیده قرار دارد و اهمیت آگاهی، آموزش و تربیت نسل‌های آینده بیش از پیش احساس می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم گسترش همکاری‌ها در حوزه تعلیم و تربیت گفت: امیدواریم با هم‌افزایی و تعامل بیشتر میان دستگاه‌های مختلف، شاهد ارتقای بیش از پیش نظام آموزشی و دستیابی به دستاوردهای ارزشمند برای مردم استان باشیم.