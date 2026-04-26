به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی تلویزیونی گفت: اورانیوم غنیشده ۶۰ درصد ایران ۴۰۰ کیلوگرم بوده و الان ترامپ دروغگو میگوید که باید ۴۵۰ کیلوگرم تحویل دهید. این ۵۰ کیلوگرم را از کجا اضافه کرده است؟ اصلا چرا باید تحویل دهیم؟
وی متذکر شد: مگر ترامپ بعد از بمباران فردو و نطنز نگفت که همه چیز را از بین برده و ایران دیگر هستهای ندارد؟ با وجود این، الان میگوید که قبول نمیکنم ایران هستهای داشته باشد؛ ترامپ چه کاره دنیا است؟
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آمریکا ۵ هزار بمب دارد و برای اولین بار در تاریخ از بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی استفاده کرد. از سوی دیگر، آمریکا به بهانه وجود سلاح کشتار جمعی، به عراق حمله کرد و در آنجا هم جنایت انجام داد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه کشورمان به پاکستان، گفت: ترامپ اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر را به پاکستان میفرستم و عراقچی هم از ایران میآید. بعد حرف خودش را نقض کرد و گفت که ویتکاف و کوشنر به پاکستان نمیروند. اولا ترامپ غلط کرد که گفت باید عراقچی به پاکستان برود. همچنین عراقچی بدون آنکه بخواهد درباره مسائل هستهای صحبت کند، به پاکستان، عمان و روسیه سفر کرد.
وی درباره تنگه هرمز، گفت: ما به هیچ وجه تنگه هرمز را به حالت قبل بازنمیگردانیم، چرا که دستور رهبر انقلاب است؛ ایشان در اولین فرمایششان فرمودند که جاهای دیگر شناسایی و عین تنگه مدیریت شود.
نیکزاد اظهار کرد: این از الطاف الهی در جنگ بود که متوجه شدیم اگر پایمان را روی گلوی تنگه هرمز و بابالمندب بگذاریم، ۲۵ درصد اقتصاد دنیا تحت تاثیر قرار میگیرد.
