۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

نیکزاد: تنگه هرمز به حالت قبل بازنمی‌گردد

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما به‌ هیچ‌ وجه تنگه هرمز را به حالت قبل بازنمی‌گردانیم، چرا که دستور رهبر انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی تلویزیونی گفت: اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد ایران ۴۰۰ کیلوگرم بوده و الان ترامپ دروغگو می‌گوید که باید ۴۵۰ کیلوگرم تحویل دهید. این ۵۰ کیلوگرم را از کجا اضافه کرده است؟ اصلا چرا باید تحویل دهیم؟

وی متذکر شد: مگر ترامپ بعد از بمباران فردو و نطنز نگفت که همه چیز را از بین برده و ایران دیگر هسته‌ای ندارد؟ با وجود این، الان می‌گوید که قبول نمی‌کنم ایران هسته‌ای داشته باشد؛ ترامپ چه کاره دنیا است؟

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آمریکا ۵ هزار بمب دارد و برای اولین بار در تاریخ از بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی استفاده کرد. از سوی دیگر، آمریکا به بهانه وجود سلاح کشتار جمعی، به عراق حمله کرد و در آنجا هم جنایت انجام داد.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه کشورمان به پاکستان، گفت: ترامپ اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر را به پاکستان می‌فرستم و عراقچی هم از ایران می‌آید. بعد حرف خودش را نقض کرد و گفت که ویتکاف و کوشنر به پاکستان نمی‌روند. اولا ترامپ غلط کرد که گفت باید عراقچی به پاکستان برود. همچنین عراقچی بدون آنکه بخواهد درباره مسائل هسته‌ای صحبت کند، به پاکستان، عمان و روسیه سفر کرد.

وی درباره تنگه هرمز، گفت: ما به‌ هیچ‌ وجه تنگه هرمز را به حالت قبل بازنمی‌گردانیم، چرا که دستور رهبر انقلاب است؛ ایشان در اولین فرمایششان فرمودند که جاهای دیگر شناسایی و عین تنگه مدیریت شود.

نیکزاد اظهار کرد: این از الطاف الهی در جنگ بود که متوجه شدیم اگر پایمان را روی گلوی تنگه هرمز و باب‌المندب بگذاریم، ۲۵ درصد اقتصاد دنیا تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

زهرا علیدادی

    IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      جزیره بحرین رو هم بگیرید که دیگه اونهم به قبل برنگرده. ممنون از توجه شما
    IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      مردم ایران هنوز هم اروپا جنایتکار را دشمن درجه یک خود می داند. اروپا جنایتکار دشمن تاریخی مردم ایران بوده است.
    IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      هدف ترامپ جنایتکار فروپاشی حکومت ایران است. هدف نتانیاهو جنایتکار فروپاشی حکومت ایران است.
      IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
        رهبر عزیزتر از جانمان را شهید کردند کودکان چون گلمان را پرپر کردند و یقینا اگر سایه جنگ از سر این ملت برداشته نشود
      IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
        و یقینا اگر سایه جنگ از سر این ملت برداشته نشود باز هم سفاکان صهیونیسم و امریکای جنایتکار عزیزان دیگری از این ملت را شهید می کنند
    IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      به هر قیمت باید به اخذ عوارض و حق العبور از تنگه هرمز رسمیت داد. بدون استثنا وبرای تمام کشتی ها و تمام کشور ها ما به این درآمد نیاز داریم .
    IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      بیش از ۶۰۰ فروند کشتی تجاری بزرگ همچنان در تنگه هرمز و خلیج فارس سرگردان و گرفتار مانده‌اند.
    IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      به خاطر جنایت های نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا و ترامپ بیش از ۶۰۰ فروند کشتی در تنگه هرمز سرگردان مانده‌اند
    IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      به چه زبانی بگوییم نمی خواهیم زیر سایه جنگ زندگی کنیم عزیزان ما را در این تجاوز وحشیانه و ناجوانمردانه شهید کردند

