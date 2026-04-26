حضور زائران ایرانی در حرم نبوی + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، مسافران مسیر عشق در اولین روز اقامت در مدینه منوره به زیارت حرم نبوی مشرف شدند و یاد همه شهدا، امام شهید و دلباختگان اهل بیت را گرامی داشتند.

در روزگاری که غبار ناآرامی‌ها و جنگ تحمیلی سردمداران کفر و جنایتکار بر چهره‌ی جهان نشسته و آرامش را از دل‌ها ربوده است، امروز فرزندان این خاک، با کوله‌باری سنگین از نیاز و چشمانی که از شوقِ دیدار، گویی خیسِ اشک است، راهیِ سرزمین وحی شدند و در زیارت حرم نبوی یاد همه شهدا، امام شهید و دلباختگان اهل بیت را گرامی داشتند.

این سفر، تنها جابه‌جاییِ جغرافیایی از ایران به سوی عربستان نیست؛ آن‌ها از میان هیاهویِ اخبارعبور می‌کنند تا به سکوتِ مقدسِ کنار مسجدالنبی و کعبه برسند و به آرامشِ بی‌کرانِ عرش پناه ببرند. هر قدمِ این زائران، گویی دعایی است برای ثباتِ قدمِ حق و درخواستی است برای پایان دادن به رنج‌هایی که جنایتکاران و کودک شان براین سرزمین و ملت تحمیل کرده اند.

ای مسافرانِ مسیرعشق، شما که امروز از مرزهای این خاک عبور می‌کنید، تنها خودتان را با خود نمی‌برید؛ شما اشتیاق، دلتنگی و نیازِ میلیون‌ها ایرانی را در میانِ دعاهایتان حمل می‌کنید. وقتی در میانِ جمعیتِ انبوهِ حرمین ایستادید، در میانِ آن همه عظمت، یادتان باشد که ما نیز از اینجا، با تمامِ وجود، مشتاقِ دعای شما هستیم. از نام ما در برابرِ نسیم های مدینه بگویید؛ که شاید دعای شما، گره‌ای از گره‌های دلِ ما بگشاید.