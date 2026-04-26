۳۵ درصد حجم واردات استان بوشهر مربوط به محموله های برنج است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملکرد گمرکات بوشهر در شرایط دشوار جنگی نشان داد این مجموعه در تأمین نیازهای کشور، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، نقشی راهبردی و اثرگذار ایفا کرده و حتی در سخت‌ترین وضعیت‌ها نیز مسئولیت خود را به‌خوبی انجام داده است.

وی با اشاره به عملکرد ۱۱ ماه گذشته خاطرنشان کرد: میانگین ماهانه خروج کالا شامل واردات و ترخیص از گمرکات استان حدود ۹۰ هزار تن بوده که نسبت به میانگین مدت مشابه سال قبل، رشد ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرک بوشهر همچنین از افزایش قابل توجه درآمدهای گمرکی خبر داد و بیان کرد: درآمد گمرکات استان در سال گذشته به حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان (۳۴ همت) رسیده که در مقایسه با سال پیش از آن، ۶۰ درصد افزایش داشته است.

افزایش ورود کالاهای اساسی

سلیمانی اظهار کرد: علی‌رغم بمباران محل استقرار ۱۴ گمرک استان و دشواری‌های ناشی از شرایط جنگی، روند ارائه خدمات گمرکی بدون وقفه ادامه داشته و هیچ‌گونه تعطیلی در این مجموعه‌ها رخ نداده است.

وی افزود: نه‌تنها فعالیت‌ها متوقف نشد، بلکه بسیاری از شاخص‌های عملکردی نیز در این بازه زمانی با افزایش همراه بوده است. بر اساس آمار ارائه‌شده، در این مدت حدود ۱۷۱ هزار تن کالا از طریق بیش از ۱۲ هزار حامل شامل شناورها و سایر وسایل حمل‌ونقل وارد کشور شده که از این میزان، نزدیک به ۷۲ هزار تن به کالاهای اساسی اختصاص داشته است.

مدیرکل گمرک بوشهر سهم کالاهای اساسی از مجموع واردات را ۴۲ درصد اعلام کرد و گفت: بیشترین حجم واردات در این بخش مربوط به برنج با حدود ۶۰ هزار تن بوده که ۳۵ درصد کل واردات استان را تشکیل می‌دهد. همچنین اقلامی همچون انواع حبوبات، لاستیک، دانه‌های روغنی، چای و تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز در فهرست کالاهای واردشده قرار دارند.

سلیمانی با اشاره به آمار تردد وسایل حمل‌ونقل دریایی و زمینی تصریح کرد: طی این مدت ۴۶۰ پرونده مربوط به تخلیه شناورهای سنتی (لنج) در گمرکات استان به ثبت رسیده است. افزون بر این، ۱۸۴ دستگاه خودروی سواری و ۷۱ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی نیز از طریق گمرکات بوشهر وارد کشور شده‌اند.