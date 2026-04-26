انصاری: طی یک سال گذشته ۱۲۴ واحد صنعتی راکد در البرز احیا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در نشست مشترک با مدیرکل دیوان محاسبات استان البرز گفت: مزیت رقابتی اقتصاد البرز در سطح ملی، مبتنی بر ظرفیت‌های صنعتی آن است و با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی و احیای واحدهای راکد، می‌توان به رشد صنعتی پایدار دست یافت.

وی با بیان اینکه استان البرز دارای ۴ هزار و ۹۶ واحد تولیدی و صنعتی فعال است، افزود: سهم واقعی این استان از تولید ملی فراتر از آمارهای رسمی بوده و نقش مهمی در زنجیره تولید کشور ایفا می‌کند.

مدیرکل صمت البرز از احیای ۱۲۴ واحد صنعتی راکد طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: با جذب سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، این واحدها مجدداً وارد چرخه تولید شده‌اند.

وی تأکید کرد: بیش از ۹۳ درصد صنایع استان را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که ستون اصلی اشتغال صنعتی البرز محسوب می‌شوند.

انصاری با اشاره به جایگاه برجسته البرز در صنعت دارو خاطرنشان کرد: استقرار بیش از ۱۲۰ کارخانه دارویی در این استان، جایگاه نخست تولید دارو در کشور و سهم حدود ۶۰ درصدی در تولید داروهای بیوتکنولوژی را برای البرز به همراه داشته و این استان در برخی حوزه‌ها رتبه سوم آسیا پس از چین و هند را کسب کرده است.وی در بخش معدن نیز از افزایش حقوق دولتی از ۲۶۰ میلیارد ریال به بیش از ۶۱۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این رشد حاصل ساماندهی بدهی‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی است. همچنین نخستین پروژه مانیتورینگ هوشمند معادن کشور در منطقه تهران‌دشت با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست که گامی مهم در راستای شفافیت و صیانت از منابع معدنی به شمار می‌رود.

مدیرکل صمت البرز با تأکید بر ضرورت تمرکز بر بهره‌وری افزود: با توجه به محدودیت اراضی صنعتی، برنامه‌های استان بر نوسازی ماشین‌آلات فرسوده، استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده خطوط تولید و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان متمرکز شده است. در حال حاضر حدود ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در استان فعالیت دارند که بخشی از آن‌ها وارد مرحله تولید صنعتی شده‌اند.