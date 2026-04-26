۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

جنایت تل‌آویو در غزه؛ عروسک‌هایی که مانند بمب منفجر می‌شوند

جنایت تل‌آویو در غزه؛ عروسک‌هایی که مانند بمب منفجر می‌شوند

یک مسئول فلسطینی به جنایت رژیم صهیونیستی با استفاده از مواد منفجره کار گذاشته شده در وسائل غیر نظامی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بصل سخنگوی نهاد دفاع شهری نوار غزه در گفتگو با المسیره تاکید کرد، دشمن صهیونیستی نقشه پراکندگی موشک های منفجر نشده در این باریکه را به ما نمی دهد.

وی اضافه کرد: بسیاری از فلسطینی ها به دلیل انفجار همین مواد منفجر نشده اعضای بدن خود را از دست می دهند. ما هر روز شاهد این انفجارها هستیم. این انفجارها باعث شهادت غیرنظامیان از جمله کودکان نیز شده است.

بصل تصریح کرد: رژیم صهیونیستی مواد منفجره را در داخل شیشه های کوکاکولا و عروسک کار گذاشته است تا تلفات بیشتری از غیرنظامیان بگیرد.

    IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      اینجورکارها درست نیست وجنایت جنگیه خداکمکشون کنه

