به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی امروز با روایت «شکست های متراکم» ارتش صهیونیستی در جنگ با مقاومت اسلامی در لبنان، نوشت که همزمان با این جنگ، نشانههای نگران کننده ای در داخل ارتش، از جمله در زمینه افزایش موارد خودکشی در میان نظامیان ارتش مشاهده می شود.
روزنامه هاآرتص از افزایش نگرانکننده موارد خودکشی در داخل ارتش صهیونیستی طی ماه گذشته خبر داده و نوشت که ۸ نظامی و پلیس و ۳ نفر از نیروهای ذخیره رژیم، اقدام به خودکشی کردهاند.
حملات کنونی در بازدارندگی حزبالله موفق نبود
در همین راستا، روزنامه «اسرائیل هیوم» گزارش داد که نمی توان پذیرفت که حملات کنونی در بازدارندگی علیه حزبالله باشد، چرا که نیروهای مقاومت استقامت و عزمی بالاتر نسبت به قبل از جنگ، از خود نشان میدهند.
این روزنامه افزود که حزب الله میداند که تل آویو تحت فشار است و از این موضوع به نفع خود استفاده میکند.
ارتش صهیونیستی در باتلاق لبنان غرق میشود
روزنامه صهیونیستی «معاریو» نیز به ادامه حضور دهها یا صدها نفر از مبارزان حزبالله در داخل آنچه که صهیونیست ها نام آن را «منطقه زرد» گذاشته اند، اشاره و تصریح کرد که آنها در جنوب لبنان همچنان عملیات خود را به سبک جنگ های چریکی انجام میدهند.
این روزنامه افزود که با وجود آب و هوای تابستانی در روزهای اخیر، اوضاع شمال سرزمین های اشغالی واضح است و نشان می دهد که ارتش اسرائیل در باتلاق لبنان غرق میشود.
اسرائیل به راحتی نمی تواند از جنگ لبنان خارج شود
روزنامه «اسرائیل هیوم» در این رابطه نوشت که رژیم صهیونیستی برون رفت ساده ای از وضعیت کنونی ندارد، چرا که در دستیابی به اهداف اعلام شده خود از جمله در خصوص نابودی حزب الله ناتوان است .
این روزنامه افزود که وضعیت کنونی در شمال، بدتر از قبل از جنگ با ایران است و تل آویو تاکنون در تامین امنیت کامل برای صهیونیستهای شمال سرزمینهای اشغالی، با مشکل مواجه است.
اسرائیل هیوم تصریح کرد که تل آویو قبل از جنگ، هر کاری که میخواست در لبنان انجام میداد، اما اکنون معادله تغییر کرده و شرایط برای اسرائیل بدتر می شود.
شکست در محاسبات استراتژیک
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نیز نوشت که این باور که میتوان قدرت دشمن را در غزه، لبنان و ایران از بین برد، نشاندهنده میزان ناتوانی تصمیم گیرندگان در اسرائیل و آمریکا در درس گرفتن از ناکامیهای گذشته خود است.
