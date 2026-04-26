به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز یکشنبه در حاشیه شورای ترافیک خرم‌آباد که به‌منظور ساماندهی ترافیک بافت مرکزی شهر، اظهار داشت: به دنبال تأکیدات استاندار مبنی بر ساماندهی وضعیت ترافیک در بافت مرکزی خرم‌آباد، جلسه کمیته فنی شورای ترافیک با حضور فرمانده پلیس راهور شهرستان و مدیرکل دفتر فنی استانداری و مسئول ترافیک شهرداری برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، طرح‌هایی از جمله اعمال محدودیت زوج و فرد برای تردد خودروها در ساعات عصرگاهی ۵ تا ۸ شب مطرح و مقرر شد بررسی‌های کارشناسی دقیق دراین‌خصوص انجام شود و نقشه بافت قدیم شهر خرم‌آباد توسط شهرداری ارائه شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به الزامات اجرایی این طرح، تصریح کرد: نصب دوربین‌های پایش ترافیکی برای ثبت ورود و خروج خودروها، از ملزومات اصلی این طرح است. همچنین تقویت پارکینگ‌های عمومی واقع در حاشیه بافت تاریخی و مرکزی شهر از دیگر موضوعات مهمی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.

مجیدی با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی، تصریح کرد: در روزهایی که شهروندان قادر به تردد با خودروی شخصی نیستند، باید امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومی، تاکسی و سرویس‌های اینترنتی فراهم شود. در این راستا، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده به مردم ضروری است تا شهروندان از جزئیات طرح مطلع شوند.

وی با اشاره به تمرکز مطب‌های پزشکان و آزمایشگاه‌ها در بافت مرکزی و نقش آن در افزایش ترافیک عصرگاهی، گفت: این معضل زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه کرده است. حل این مسئله نیازمند یک عزم همگانی است؛ هم مردم باید همکاری کنند و هم رسانه‌ها و نهادهای مربوطه اطلاع‌رسانی دقیق داشته باشند تا بتوانیم ظرفیت محدود معابر را در اختیار همه شهروندان قرار دهیم.

معاون عمرانی استانداری لرستان، تأکید کرد: طرح زوج و فرد یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش ترافیک در بافت قدیم شهر خرم‌آباد است که در صورت تأیید نهایی پس از بررسی‌های کارشناسی، اجرایی خواهد شد.