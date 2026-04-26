اکبرزاده: فرزندآوری از عوامل مهم رشد اقتصادی و علمی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبرزاده ظهر روز یکشنبه در ششمین رویداد ملی شکوه مادری که در بجنورد برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد دهه کرامت، گفت: مطالبه رهبری در مهر ماه سال ۹۱ به استان خراسان شمالی توجه ویژه به مسئاله فرزند آوری بود.

وی افزود: تبریک به شما مادرانی که مطالبه رهبر شهیدمان را لبیک گفتید و حرکتی بزرگ در این راه آغاز کردید.

وی با بیان اینکه موضوع فرزند آوری مورد تاکید اسلام و ائمه است، اظهارکرد: برای ما شیعیان فرزند زیاد مایه افتخار است.

اکبرزاده عنوان کرد: رشد جمعیت اثرلت مطلوبی در رشد و تعالی جامعه به ویژه اقتصاد، تولید، پیشرفت علم و ... دارد.

وی با اعلام اینکه ۱۷۹ هزار خدمت از سوی خادمیاران استان صورت گرفته است، گفت: ارزش این خدمات نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان بوده که این رقم به جز کمک های مردمی است.

مدیر کانون های خدمت رضوی خراسان شمالی، مادران دارای بیش از ۳ فرزند، زوجین جوانی که تاریخ عقدشان ۱۴۰۲ به بعد بوده ودر دوسال اول زندگی مشترک صاحب فرزندشده اند را از جمله شرایط شرکت درپویش شکوه مادری برشمرد.

اکبرزاده با اشاره به اینکه ۶۴۳ نفر از خراسان شمالی در این پویش شرکت کرده اند، افزود: سهم شهرستان بجنورد از این تعداد ۳۰۵ نفر است.

وی اضافه کرد: شهرستان اسفراین ۴۶ نفر، شیروان ۳۱ نفر، فاروج ۱۰ نفر، سملقان ۲۹ نفر، مانه ۳ نفر، جاجرم ۶۰ نفر، گرمه ۱۲۶ نفر، رازوجرگلان ۱۵ نفر و بام وصفی آباد ۱۸ نفر در این پویش شرکت کردند.

اکبرزاده اظهارداشت: در این پویش دهه شصتی ها با ۶۴ درصد، دهه ۷۰ با ۵۳ درصد و دهه ۸۰ با ۳ درصد شرکت دارند.