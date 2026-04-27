احسان قبول در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بازگشت ایرانیان متخصص و مقیم خارج کشور به داخل ایران گفت: خوشبختانه شاهد یک موج بازگشت اعضای هیئت علمی دانشگاه های مختلف خارجی به ویژه آمریکا به ایران هستیم.

وی افزود: دلیلی هم که عموماً توسط این اعضای هیئت علمی برای بازگشت به کشور ذکر شده، عمدتاً ناشی از رویکرد اخلاقی و عدم ارائه خدمات در کشورهایی است که خواهان نابودی تمدن ایران هستند.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم همچنین با اشاره به طرح‌های پژوهشی مشترک سالانه بین اساتید داخل و خارج کشور گفت: اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک سالانه بین اساتید داخل و خارج کشور بستری را برای بازگشت متخصصان ایرانی فراهم کرده است.

وی افزود: سال گذشته بیش از ۲۵۰ طرح پژوهشی مشترک میان ایرانیان داخل و خارج کشور تعریف شد که این همکاری‌ها، اساتید خارج از کشور را به بازگشت به دانشگاه‌های ایران ترغیب کرده است، نمونه‌های مستقیمی از دانشگاه‌های برتر آمریکا وجود داشته که اساتید آن‌ها مشتاق بازگشت به ایران بوده‌اند.

تسهیل بازگشت دانشجویان از کشورهای درگیر جنگ

این مقام مسئول همچنین به تسهیلات وزارت علوم برای بازگشت دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در کشورهای درگیر جنگ اشاره کرد و گفت: طبق قوانین وزارت علوم، این دانشجویان می‌توانند با گذراندن واحدهای معین در دانشگاه‌های هم‌تراز داخل، ادامه تحصیل داده و مدرک خود را از دانشگاه انتخابی دریافت کنند. این تسهیلات پیش از این نیز وجود داشته است.

محکومیت گسترده حملات به مراکز علمی ایران؛ از بیانیه‌ها تا گفتگوهای بین‌المللی

رئیس مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، در خصوص اقدامات این مرکز در بازتاب اقدام دشمن به مجامع بین‌المللی گفت: بیش از ۱۰۰ بیانیه از سوی انجمن‌های علمی، اعضای هیئت علمی، استادان گروه‌های مختلف، رایزنان علمی و پژوهشگاه‌های متعدد صادر شده است. این بیانیه‌ها به نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، یونسکو، اکو، شانگهای و بریکس ارسال شده است.

قبول همچنین از گفتگوهای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با همتایان خود در کشورهای پاکستان، ترکیه، ارمنستان و عراق خبر داد و افزود: در این گفتگوها، حملات وحشیانه آمریکایی-اسرائیلی به بیش از ۳۰ مرکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی ایران به شدیدترین نحو محکوم شده است و این گفتگوها برای محکومیت این حملات و توقف اقدامات غیرقانونی توسط وزیر علوم ادامه دارد.