حسن فرطوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خسارتهای وارد شده به دانشگاهها و زیرساختهای علمی کشور گفت: از ابتدای جنگ تا کنون خسارتهای بسیار زیادی به آموزش عالی و دانشگاههای کشور وارد شده است. دانشگاهها و مراکز علمی در استانهای مختلف از آذربایجان غربی تا اصفهان، ایلام، بوشهر، خوزستان، سیستان بلوچستان تهران و همدان مورد حمله قرار گرفتهاند.
وی افزود: بیشتر عنوان میشود که ساختمانها آسیب خورده ولی خوابگاههای دانشجویی نیز در این حملات آسیب دیده و بسیاری از آزمایشگاهها و مراکزی که فعالیت علمی و پژوهشی انجام میدادند مورد هدف قرار گرفتند که جبران آنها کار دشواری است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در مورد اقدامات انجامشده در این زمینه گفت: ما در کمیسیون ملی یونسکو این موارد را با جزئیات به یونسکو انتقال دادیم و تلاش کردیم که تا جای ممکن از طریق رسانه این موارد را به یونسکو و سایر مجامع علمی بینالمللی انتقال دهیم.
وی ادامه داد: یونسکو نیز بعد از مورد هدف قرار گرفتن دانشگاهها بیانیهای را در محکومیت این اقدامات صادر کرد و از طرفین خواست که در برابر هدف قرار دادن مراکز علمی و دانشگاهها خویشتنداری داشته باشند.
فرطوسی در خصوص وظیفه دانشگاهیان و مجامع علمی در شرایط جنگ گفت: اساتید دانشگاه واقف هستند که هیچ اقدامی بهتر از این نیست که از نتورکها و شبکهها برای بازتاب دادن اقدامات دشمن استفاده شود.
وی با اشاره به ارتباطات علمی اساتید و پژوهشگران، ادامه داد: اعضای هیئت علمی و اساتید، چه افرادی که خارج از کشور تحصیل یا تدریس کردند و چه افرادی که با حضور در کنفرانسهای بینالمللی ارتباطات علمی خود را گسترش دادهاند، باید از طریق شبکه ارتباطی خود حمله به دانشگاهها و مراکز علمی کشور را اطلاعرسانی کنند.
وی خاطر نشان کرد: چنین اقداماتی موجب میشود که توجه افکار عمومی و مجامع علمی نسبت به این موضوع جلب شود.
