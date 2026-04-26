به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی ظهر یکشنبه در نشست اعطای حکم قائم مقام وزیر میراث فرهنگی و معاون میراث کشور به پویا طالب نیا به عنوان مدیر طرح تهیه پرونده ثبت جهانی غار کرفتو با ابراز خرسندی از آغاز فرآیند ثبت جهانی کرفتو اظهار کرد: کردستان نماد هویت ایران است و با کاوشهای تاریخی ثابت میکند قدمت این استان بیش از هفتهزار و ۵۰۰ سال است.
وی افزود: مدیران و کارکنان میراثفرهنگی در کردستان دغدغهمند تاریخ و فرهنگ استان هستند و سایر مدیران نیز با تمام توان از ثبت جهانی آثار ارزشمند همه شهرهای استان حمایت خواهند کرد.
تأکید بر تسریع در فرآیند ثبت جهانی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به اهمیت ثبت جهانی این اثر تاریخی گفت: ثبت جهانی کرفتو موجب شناساندن این اثر به جهان و جذب گردشگران بینالمللی خواهد شد، بنابراین باید تلاش کنیم روند تهیه پرونده و ثبت آن تا حد امکان کوتاه شود.
وی همچنین تصریح کرد: امیدواریم ثبت این اثر ارزشمند، فتح بابی برای ثبت سایر آثار تاریخی استان کردستان باشد.
ابلاغ مأموریت ثبت جهانی کرفتو
در پایان این نشست، با حکم امضاشده توسط علی دارابی، قائممقام وزیر میراثفرهنگی کشور، پویا طالبنیا به عنوان مدیر طرح تهیه پرونده ثبت جهانی غار کرفتو منصوب شد.
بر اساس این حکم، تمامی اقدامات اجرایی برای آمادهسازی این اثر جهت ارزیابی میدانی یونسکو، احصا و برای قرارگیری در برنامه پایگاههای ملی مرتبط با عرصه اثر پیگیری خواهد شد.
همچنین بر همکاری تمامی دستگاههای ذیربط در وزارت میراثفرهنگی و مدیریتهای استانی برای تکمیل این پرونده تأکید شده است.
تجربههای مدیریتی در خدمت ثبت جهانی
در بخش دیگری از این حکم به سوابق مدیریتی پویا طالبنیا از جمله تجربه تهیه پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان، مدیریت پایگاه طاقبستان، مدیریت پایگاه جهانی اورامانات و مسئولیتهای حوزه میراثفرهنگی و گردشگری استان کردستان اشاره شده که میتواند در تسریع روند تهیه این پرونده نقشآفرین باشد.
این حکم در جریان سفر علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور به کردستان و در نشست با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به پویا طالبنیا اعطا شد.
