به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالبنیا شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی روند ثبت جهانی غار کرفتو که با حضور مسئولان استانی و اصحاب رسانه در محوطه این غار تاریخی برگزار شد، اظهار کرد: برنامهریزیها به گونهای انجام شده که تا دیماه امسال، مطالعات تخصصی و مستندات موردنیاز پرونده تکمیل شود.
پویا طالبنیا افزود: اگر روند فعلی با همین جدیت ادامه پیدا کند، شهریور سال آینده ارزیاب یونسکو برای بازدید از غار کرفتو به کردستان سفر خواهد کرد.
کرفتو در مسیر جهانی شدن
وی با اشاره به تجربه موفق ثبت جهانی اورامانات گفت: ظرفیت کارشناسی و تجربهای که در جریان ثبت جهانی هورامان به دست آمد، امروز پشتوانه مهمی برای تدوین پرونده کرفتو محسوب میشود.
طالبنیا ادامه داد: تلاش ما این است که با استفاده از همان ظرفیت تخصصی، روند آمادهسازی این پرونده با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی کردستان، پرونده ثبت جهانی غار کرفتو اکنون در میان چند پرونده مهم کشور قرار دارد و هر استانی که بتواند مطالعات و مستندات خود را دقیقتر و سریعتر تکمیل کند، شانس بیشتری برای معرفی در سطح بینالمللی خواهد داشت.
ثبت جهانی؛ فرصتی برای معرفی کردستان
مدیرکل میراث فرهنگی کردستان با تأکید بر اهمیت ثبت جهانی این اثر تاریخی اظهار کرد: ثبت کرفتو در فهرست یونسکو تنها یک موفقیت میراثی نیست، بلکه میتواند زمینهساز رونق گردشگری و معرفی بیشتر ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی کردستان در سطح جهانی باشد.
وی افزود: کردستان امروز از امنترین و پویاترین استانهای کشور است و در حوزه فرهنگی نیز ظرفیتهای ارزشمندی دارد که ثبت جهانی کرفتو میتواند بخشی از این توانمندیها را به دنیا معرفی کند.
طالبنیا همچنین با اشاره به حمایت مسئولان ارشد استان از این پرونده گفت: حضور مدیران ارشد استان و تأکید استاندار کردستان بر پیگیری این موضوع، نشاندهنده نگاه توسعهمحور و جدیت مجموعه مدیریتی استان در مسیر ثبت جهانی کرفتو است.
پیشنهاد تشکیل شورای رسانه کرفتو
مدیرکل میراث فرهنگی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش رسانهها در این مسیر تأکید کرد و گفت: از نقدهای سازنده استقبال میکنیم و معتقدیم رسانهها میتوانند نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای کرفتو و پیگیری روند ثبت جهانی آن داشته باشند.
وی پیشنهاد تشکیل «شورای رسانه ثبت جهانی کرفتو» را مطرح کرد و افزود: این شورا میتواند با ایجاد انسجام رسانهای، موضوع ثبت جهانی غار کرفتو را در سطح ملی و حتی بینالمللی پررنگتر دنبال کند.
