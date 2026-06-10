به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالبنیا بعدارظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیران پایگاه ملی زیویه، پایگاه ملی کرفتو و پایگاه جهانی هورامان، اظهار کرد: مدیران جدید این پایگاهها از میان نیروهای نخبه و متخصص استان انتخاب شدهاند و امیدواریم با بهرهگیری از ظرفیت آنان، روند حفاظت، معرفی و توسعه آثار تاریخی و فرهنگی کردستان شتاب بیشتری بگیرد.
وی با قدردانی از حضور فرمانداران، شهرداران و مسئولان شهرستانهای مرتبط در این مراسم، افزود: خوشبختانه مسئولان استانی و شهرستانی نگاه ویژهای به حوزه میراث فرهنگی دارند و این همراهی میتواند زمینهساز تحقق اهداف مهم این حوزه باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با اشاره به جایگاه پایگاههای میراث فرهنگی در توسعه استان، گفت: این پایگاهها پیشانی فنی حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و حتی صنایع دستی هستند و نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی کردستان دارند.
طالبنیا با اشاره به ثبت جهانی هورامان در سال ۱۴۰۰، بیان کرد: ثبت جهانی هورامان یکی از مهمترین موفقیتهای فرهنگی استان بود که با همراهی مسئولان، رسانهها، فعالان فرهنگی و مردم منطقه به ثمر نشست.
وی ادامه داد: امروز نیز احیای ظرفیتهای این اثر جهانی و پاسخگویی به مطالبات مردم منطقه از اولویتهای ما است و امیدواریم با حمایت مسئولان و مدیریت جدید پایگاه، هورامان بار دیگر در مسیر توسعه و بهرهبرداری مطلوب از ظرفیتهای جهانی خود قرار گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت پایگاه ملی زیویه اشاره کرد و افزود: زیویه یکی از ارزشمندترین محوطههای تاریخی کشور محسوب میشود که آثار آن در موزههای معتبر جهان نگهداری و به نمایش گذاشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: محوطه تاریخی زیویه و غار کرفتو هر دو در فهرست موقت یونسکو قرار دارند و ظرفیت تبدیل شدن به آثار جهانی را دارا هستند که برای تحقق این هدف، تأمین زیرساختها و حمایت همهجانبه دستگاههای اجرایی ضروری است.
طالبنیا با اشاره به انتخاب مدیر جدید پایگاه زیویه، گفت: با بهرهگیری از توان کارشناسی و تخصصی نیروهای جدید، امیدواریم روند آمادهسازی پرونده ثبت جهانی این اثر تاریخی با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین از قرار گرفتن پرونده غار کرفتو در میان پروندههای اولویتدار کشور خبر داد و افزود: این پرونده در فهرست آثار دارای اولویت ثبت جهانی قرار گرفته و امیدواریم با همکاری فرمانداری دیواندره، دستگاههای اجرایی و حمایت وزارت میراث فرهنگی، روند ثبت جهانی آن در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان تأکید کرد: ثبت جهانی غار کرفتو میتواند دومین اثر جهانی استان کردستان باشد و زمینهساز توسعه گردشگری، افزایش سرمایهگذاری و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای تاریخی استان در سطح ملی و بینالمللی شود.
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