نخستین گوساله گوزن زرد در کرخه متولد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد اشرفی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: وضعیت مطلوب زیستگاه موجب شد نخستین گوساله گوزن زرد ایرانی در سال ۱۴۰۵ در پارک ملی کرخه به دنیا بیاید.

وی افزود: برنامه حفاظت از این گونه در فصل زایش با تدابیر ویژه و به‌صورت شبانه‌روزی در زیستگاه‌های طبیعی در حال اجرا است.

اشرفی ادامه داد: پس از شیوع بیماری میاز در سال ۱۳۹۳ که منجر به تلف‌شدن تعداد زیادی از گوزن‌های پارک ملی کرخه شد، اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان برنامه‌های پایشی و رصد مستمر را برای احیای این گونه در دستور کار قرار داد و اقدامات ویژه‌ای برای کنترل بیماری و افزایش جمعیت اجرا کرد.

وی توضیح داد: هدف این اداره‌کل، تکثیر گونه‌ها علاوه بر محیط‌های کنترلی، در زیستگاه‌های طبیعی است. بر همین اساس تعداد گوزن‌های زرد ایرانی در سایت تکثیر، از پنج رأس در سال ۱۳۹۸ به ۱۹ رأس در سال ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر پویایی و موفقیت مدیریت حفاظتی در منطقه است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان ابراز امیدواری کرد: با توجه به رصدهای انجام‌شده، در آینده نزدیک شاهد تولد چند گوساله دیگر نیز در این زیستگاه باشیم.