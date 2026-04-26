  1. استانها
  2. سمنان
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

۹تن مواد غذایی فاسد در شاهرود معدوم شد؛تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان

شاهرود- رئیس کل دادگستری استان سمنان از کشف و معدوم‌سازی ۹ تن مواد غذایی فاسد در شاهرود خبر داد و گفت: با تشکیل گروه‌های مشترک نظارتی، روند عرضه کالا و خدمات به‌طور مستمر پایش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان به بازدیدهای مستمر از بازار تاکید کرد و افزود: با تشکیل گروه های مشترک نظارتی روند عرضه کالا و خدمات مستمر پایش می شود.

وی با تاکید به اینکه حضور میدانی مسئولان از تعطیلات ابتدایی سال جدید و ایام جنگ تحمیلی سوم همچنان ادامه دار است، ادامه داد: رویکرد این بازرسی ها رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ماحصل این بازرسی ها با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، اضافه کرد: طی بازه مذکور ۹ تن مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف در شاهرود کشف و معدوم سازی شده است.

اکبری با اشاره به اینکه این مواد به هیچ عنوان قابل استفاده نبودند، اظهار داشت: برای عوامل و مجرمان پرونده قضایی در شاهرود تشکیل شده و در مسیر رسیدگی است.

وی ادامه داد: این مواد غذایی ابتدا شناسایی و سپس بعد از بررسی دقیق و تأیید غیر قابل مصرف بودن آن ها توسط مراجع ذی صلاح از دسترس خارج شده است.

کد مطلب 6811926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها