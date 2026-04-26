۹تن مواد غذایی فاسد در شاهرود معدوم شد؛تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان به بازدیدهای مستمر از بازار تاکید کرد و افزود: با تشکیل گروه های مشترک نظارتی روند عرضه کالا و خدمات مستمر پایش می شود.

وی با تاکید به اینکه حضور میدانی مسئولان از تعطیلات ابتدایی سال جدید و ایام جنگ تحمیلی سوم همچنان ادامه دار است، ادامه داد: رویکرد این بازرسی ها رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ماحصل این بازرسی ها با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، اضافه کرد: طی بازه مذکور ۹ تن مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف در شاهرود کشف و معدوم سازی شده است.

اکبری با اشاره به اینکه این مواد به هیچ عنوان قابل استفاده نبودند، اظهار داشت: برای عوامل و مجرمان پرونده قضایی در شاهرود تشکیل شده و در مسیر رسیدگی است.

وی ادامه داد: این مواد غذایی ابتدا شناسایی و سپس بعد از بررسی دقیق و تأیید غیر قابل مصرف بودن آن ها توسط مراجع ذی صلاح از دسترس خارج شده است.