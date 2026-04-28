به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با معاونین شهرسازی و معماری مناطق شهرداری تهران صبح امروز سهشنبه هشتم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تشریح آخرین وضعیت بازسازی ساختمانهای آسیبدیده در پایتخت، از تداوم روند صدور مجوزها، اجرای مشوقهای مالی و تعیین تکلیف اسکان موقت آسیبدیدگان خبر داد.
وی با اشاره به مصوبات کمیسیون ماده ۵ و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران گفت: اختیارات ابلاغشده در قالب مصوبات مرتبط از جمله مصوبههای ۷۱۲ و ۷۱۶ مبنای اجرای طرح بازسازی و نوسازی ساختمانهای آسیبدیده قرار گرفته و بر اساس همین چارچوب، اقدامات اجرایی در مناطق ۲۲گانه شهر تهران در حال انجام است.
آبادیان افزود: تمرکز معاونت شهرسازی بر ساختمانهایی است که در ردههای D، C، B، A قرار دارند، بهویژه ساختمانهای نیازمند تخریب و نوسازی. در همین راستا، هفته گذشته بازدید میدانی از تمامی مناطق ۲۲گانه انجام شد و وضعیت تکتک ساختمانهای آسیبدیده مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: بخش عمدهای از املاک آسیبدیده قابلیت نوسازی دارند و با استفاده از ظرفیت سازندگان فعال در مناطق، جلسات مشارکت با ذینفعان در حال برگزاری است. در مواردی که محدودیتهایی مانند ضوابط خط آسمان یا مصوبه افزایش تراکم وجود دارد، امکان استفاده از ظرفیت انتقال حق توسعه (TDR) بهعنوان راهکار جایگزین در نظر گرفته شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تصریح کرد: در مجموع حدود ۴۸ هزار ملک در سطح شهر تهران مورد اصابت قرار گرفتهاند که از این تعداد، حدود ۳۶ هزار تا ۳۷ هزار واحد در رده نخست آسیب قرار دارند.
وی افزود: این آمار در مرحله نهایی جمعبندی قرار دارد و طی روزهای آینده تکمیل خواهد شد.
آبادیان همچنین گفت: بخش دیگری از این املاک مربوط به تخریبهای نیمهاساسی است که توسط پیمانکاران در حال اجراست و گروه سوم نیز مربوط به مقاومسازی ساختمانهاست که در حال بررسی کارشناسی قرار دارند. در مواردی که امکان بازسازی در محل وجود نداشته باشد، موضوع انتقال امتیاز و استفاده از ظرفیتهای جایگزین در حال بررسی است.
وی با اشاره به وضعیت اسکان موقت آسیبدیدگان اظهار کرد: با توجه به زمانبر بودن برخی فرآیندهای بازسازی، موضوع اسکان موقت در دستور کار قرار گرفته و بر اساس ابلاغهای انجامشده، کمکهزینههای ریالی برای افرادی که در هتلها اسکان دارند پرداخت میشود و همزمان فرآیندهای تصویب و نوسازی نیز ادامه دارد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: بر اساس مصوبات ابلاغی، علاوه بر کمکهزینه بازسازی تا سقف ۲ میلیارد تومان برای هر واحد و همچنین تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای تأمین اسباب و لوازم ضروری، یک کمکهزینه جداگانه نیز برای تأمین نیازهای معمولی و ضروری خانوارهای آسیبدیده در نظر گرفته شده است که بهصورت جداگانه در اختیار مشمولان قرار میگیرد.
آبادیان در ادامه درباره روند اجرایی طرح گفت: فرآیند صدور مجوزها آغاز شده و پروندهها بهصورت دستی و خارج از تشریفات زمانبر اداری در حال صدور هستند تا سرعت اجرای طرح افزایش یابد.
به گفته وی، مناطق ۲۲گانه شهرداری نیز صدور مجوزهای لازم برای آغاز عملیات اجرایی را آغاز کردهاند.
وی در پایان تأکید کرد: تمامی مناطق درگیر اجرای طرح هستند و پیمانکاران نیز در سطح شهر فعال شدهاند تا روند بازسازی با هماهنگی کامل و در کوتاهترین زمان ممکن پیش برود.
