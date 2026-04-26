به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این رویداد ملی به همت ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، با همراهی مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سه محور اصلی نمایشگاه رونمایی از دستاوردهای صنایع خلاق کشور؛ «نمایشگاه مانوین»، جشنواره جایزه ملی صنایع خلاق کشور؛ «جشنواره مانوین» و سلسله فراخوان‌های حمایت از طرح‌های نوآورانه صنایع خلاق کشور؛ «فراخوان‌های مانوین» برگزار می‌شود.

نمایشگاه مانوین در مهرماه ۱۴۰۵ میزبان بیش از ۱۵۰ واحد خلاق خواهد بود. این نمایشگاه که با پشتیبانی و حمایت مالی معاونت علمی ویژه شرکت‌های خلاق، شرکت‌های دانش‌بنیان فرهنگی و خانه های خلاق و نوآوری برگزار خواهد شد، فرصتی مناسب برای توسعه بازار، ایجاد مراودات تجاری، نمایش دستاوردهای خلاق کشور و شبکه‌سازی با بازیگران اکوسیستم خلاق کشور است.

بخش جشنواره مانوین، بزرگترین رقابت ملی در حوزه صنایع خلاق کشور است که در ۷ حوزه خلاق برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان هر حوزه در ۵ معیار به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. برترین‌ شرکت‌کننده در هر معیار برنده تندیس طلایی و جوایز نقدی مانوین به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال می‌شود. همچنین به برترین شرکت‌کننده در صورت اخذ بالاترین امتیاز در مجموع معیارها، تندیس الماس (ویژه) به همراه جایزه نقدی ۲۰ میلیارد ریالی تعلق می‌گیرد. گفتنی است مراسم اختتامیه جشنواره مانوین در حاشیه نمایشگاه مانوین برگزار می‌شود.

همچنین سلسله فراخوان‌های حمایتی مانوین با هدف حمایت از توسعه طرح‌های نوآورانه در ۷ حوزه خلاق برگزار می‌شود. حمایت‌ها براساس میزان بلوغ شرکت‌های خلاق و طرح‎های ارائه‌شده به صورت کمک بلاعوض یا تسهیلات پس از بررسی و داوری در دبیرخانه مانوین، ارائه خواهد شد.

در این بخش، حمایت بلاعوض با محوریت شاخص‎های رویداد و تسهیلات با هدف توانمندسازی فعالان مستعد زیست‌بوم واحدهای خلاق ارائه می‎شود. تمامی طرح‌ها توسط کمیته تخصصی داوری در دبیرخانه مانوین ذیل ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق بررسی می‌شوند و نتیجه پذیرش طرح و مبلغ حمایت اعلام خواهد شد. پس از اعطای حمایت‌های مذکور، طرح‌های منتخب در حاشیه نمایشگاه مانوین نمایش داده خواهد شد.

مهلت ارسال درخواست برای بخش‎های سه گانه رویداد تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ است.

متقاضیان برای شرکت در رویداد می‌توانند به سامانه خدمت معاونت علمی و فناوری مراجعه کنند و برای حضور در بخش‎‎‌های «نمایشگاه مانوین»، «جشنواره مانوین» یا «فراخوان حمایتی مانوین»، پس از انتخاب هر مورد، ضمن مطالعه شرایط هر بخش، نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام اقدام کنند.

متقاضیان در بخش فراخوان حمایتی به صورت اولیه، براساس دسته‌بندی مرتبط با خود با انتخاب «ستاد خلاق» به عنوان مرکز هزینه، اقدام به ثبت طرح خود در یکی از دو بخش شخص حقیقی و حقوقی خواهند کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات بخش‌های رویداد ملی مانوین در پایگاه اینترنتی ستاد فناوری‎های نرم و توسعه صنایع خلاق مراجعه کنند.