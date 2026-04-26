به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: به استحضار مردم شریف استان میرساند، فرزندان جانبرکف شما در انتظامی استان با هوشیاری، تیزبینی و اشراف اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی فردی شدند که در اقدامات جاسوسی و جرایم سازمانیافته سایبری نقش داشته است.
بر اساس بررسیهای پلیسی و اطلاعاتی انجامشده، متهم با تصویربرداری از اماکن و تجهیزات حساس نظامی و ارسال اطلاعات از طریق تجهیزات الکترونیکی به حسابهای کاربری مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، اقدام به انتقال دادههای حساس کرده بود.
در ادامه تحقیقات مشخص شد نامبرده علاوه بر اقدامات مجرمانه یادشده، با استفاده از روشهای حرفهای فیشینگ، اقدام به ۱۹ فقره برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شهروندان در ۱۲ استان کشور کرده است.
مأموران انتظامی استان پس از هماهنگی قضائی، طی عملیاتی هوشمندانه و ضربتی، متهم را دستگیر و با تکمیل مستندات و ادله قانونی، وی را برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی کردند.
پلیس لرستان ضمن تأکید بر عزم راسخ در صیانت از امنیت ملی و حقوق شهروندان، به خائنان و مزدوران هشدار میدهد که چشمان تیزبین و همیشه بیدار فرزندان غیور ملت در سازمان انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات، در هر لحظه تحرکات عناصر وابسته و وطنفروشان را رصد میکند و هیچ اقدام خصمانهای از دید مدافعان امنیت کشور پنهان نخواهد ماند. برخورد با عوامل نفوذ و جاسوسی قاطع، سریع و عبرتآموز خواهد بود.
