دستگیری عامل ارسال اطلاعات به خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: مأمورین پلیس اطلاعات فاتب با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و رصدهای فنی مستمر، متوجه شکلگیری ارتباط غیرمتعارف بین فردی مشخص و خارج از کشور در بستر فضای مجازی شدند.
بررسیهای اطلاعاتی نشان داد سوژه مورد نظر با اتخاذ شیوههای پوششی، ضمن حضور در مراکز اقتصادی، اقدام به گردآوری و دستهبندی موضوعات مرتبط با حوزههای حساس و تأثیرگذار در کشور میکند.
این فرد اطلاعات مربوط به نقاط حساس، مناطق هدف و همچنین برخی دادههای مرتبط با وضعیت اقتصادی بازار در حوزههای مختلف را جمعآوری کرده و سپس از مسیرهای ارتباطی تعیینشده، آن را به سرپل خود در کشور امارات ارسال مینماید.
بر همین اساس، پس از تکمیل ادله و مستندات و با رعایت اصول امنیتی عملیات، مأمورین پلیس در یک اقدام هماهنگ و برنامهریزیشده، نسبت به دستگیری متهم و ضبط مدارک و مستندات مرتبط با فعالیت مجرمانه وی اقدام کردند.
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