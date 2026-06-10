دستگیری عامل ارسال اطلاعات به خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: مأمورین پلیس اطلاعات فاتب با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و رصدهای فنی مستمر، متوجه شکل‌گیری ارتباط غیرمتعارف بین فردی مشخص و خارج از کشور در بستر فضای مجازی شدند.

بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد سوژه مورد نظر با اتخاذ شیوه‌های پوششی، ضمن حضور در مراکز اقتصادی، اقدام به گردآوری و دسته‌بندی موضوعات مرتبط با حوزه‌های حساس و تأثیرگذار در کشور می‌کند.

این فرد اطلاعات مربوط به نقاط حساس، مناطق هدف و همچنین برخی داده‌های مرتبط با وضعیت اقتصادی بازار در حوزه‌های مختلف را جمع‌آوری کرده و سپس از مسیرهای ارتباطی تعیین‌شده، آن را به سرپل خود در کشور امارات ارسال می‌نماید.

بر همین اساس، پس از تکمیل ادله و مستندات و با رعایت اصول امنیتی عملیات، مأمورین پلیس در یک اقدام هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده، نسبت به دستگیری متهم و ضبط مدارک و مستندات مرتبط با فعالیت مجرمانه وی اقدام کردند.