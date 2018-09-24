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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۵

رئیس پلیس آگاهی استان همدان خبرداد:

انهدام باند سارقان خودرو و موتورسیکلت در همدان

انهدام باند سارقان خودرو و موتورسیکلت در همدان

همدان - رئیس پلیس آگاهی استان همدان از انهدام باند سارقان وسائط نقلیه و کشف ۷ دستگاه خودرو وموتورسیکلت مسروقه در این استان خبر داد.

سرهنگ رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت با شیوه و شگرد مشابه در سطح شهرستان همدان بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات میدانی و شگردهای خاص پلیسی یکی از سارقان حرفه ای و سابقه دار شناسایی و در یک عملیات دقیق دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل و در تحقیقات و بازجویی ها به سرقت یک دستگاه خودرو وانت پیکان و ۶ دستگاه موتورسیکلت با همدستی ۲ نفر اعتراف کرد.

سرهنگ زارعی اظهار داشت: با راهنمایی متهم اقامتگاه همدستان وی نیز شناسایی و در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیر و در تحقیقات مشخص شد ۲ نفر از خریداران اموال مسروقه نیز با متهمان همکاری دارند.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان با اشاره به این که هر ۲ خریدار اموال مسروقه دستگیر و موتور سیکلت های مسروقه نیز کشف شد، گفت: با دستگیری اعضاء این باند تمامی محل های سرقت مورد تایید، مالباختگان شناسایی و متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری سارقان منزل

رئیس پلیس آگاهی استان همدان همچنین از دستگیری سارقان منزل و کشف ۹ فقره سرقت در این استان خبر داد.

سرهنگ رضا زارعی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرستان همدان بررسی موضوع در دستور کار کارآگان اداره مبارزه با سرقت این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات میدانی پلیس، یکی از سارقان سابقه دار شناسایی و در یک عملیات از پیش تعیین شده دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل و در بازجویی های و تحقیقات فنی و تخصصی به ۹ فقره سرقت منزل با همدستی دوستش اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان با اشاره به اینکه با راهنمایی متهم همدست وی نیز دستگیر و متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند گفت: از شهروندان در خواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.
 

کد مطلب 4411300

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