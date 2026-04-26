مخبر: ضربات کوبنده نیروهای مسلح محاسبات دشمن را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیات مدیره پتروشیمی‌های کشور در نشستی با حضور محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، اعلام کردند با وجود حمله دشمن آمریکایی – صهیونی به برخی صنایع پتروشیمی، پرسنل این صنایع کار را ادامه داده اند و فرآیند خدمت رسانی متوقف نشده است.

مخبر در این جلسه با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و تجربه 40 ساله مصونیت کشور بعد از سال‌های دفاع مقدس، گفت: دوره فعلی مقطع حساسی در تاریخ انقلاب اسلامی است به طوری که پیروزی نهایی در این جنگ، ایران عزیز را برای سال‌های طولانی مصونیت خواهد بخشید به طوری که هیچ دشمنی دیگر جرات چشم داشت به این آب و خاک را نداشته باشد.

وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونی به لحاظ لجستیک دچار مشکل‌اند وضربات کوبنده نیروهای مسلح ما به مواضع دشمن، محاسبات آنان را تغییر داد؛ از طرف دیگر در جمهوری اسلامی، استیفای حق مردم در اولویت قرار دارد.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، امنیت و آرامش در حوزه سرمایه‌گذاری را از دستاوردهای مهم بعد از پیروزی نهایی در جنگ دانست و گفت: قطعاً تحقق این دو مساله، سختی حمله آمریکا و رژیم صهیونی به زیرساخت‌های اقتصادی ما مانند پتروشیمی‌ها را جبران می‌کند.

مخبر در ادامه با اشاره به برخی محدودیت ها در حوزه درآمدهای ارزی ناشی از جنگ و تقاضای ارز در این ایام اظهارداشت: برای حل این مشکلات باید مدیریتی واحد مبتنی بر دو مولفه تفویض اختیار و تسهیل‌گری برای مدیران مربوطه شکل گیرد که به ترتیب اولویت، مسائلی مانند بازسازی واحدهای آسیب دیده و حل مشکلات ارزی را دنبال کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر نقش وزارتخانه‌های صمت، نفت و بانک مرکزی در این خصوص گفت: برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ خصوصاً در حوزه پتروشیمی‌ها باید با کمک دستگاه دیپلماسی و همکاری بخش‌های مختلف دولت محترم، مساله واردات کالاهای مورد نیاز کشور و فرآیند بازسازی با بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای دوست مورد پیگیری قرار گیرد.

می‌توان با استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور، مدت زمان فرآیند بازسازی را کمتر کرد

مخبر همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از بدنه نخبگانی کشور که در شرکت‌های دانش بنیان مشغول به فعالیت هستند، اظهار داشت: می‌توان با استفاده از این ظرفیت، مدت زمان فرآیند بازسازی را کمتر کرد و کیفیت کار را ارتقا بخشید.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پایان با بیان اینکه این روزها اگرچه سخت است اما برهه مهمی به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: مانند کسانی که بعد از جنگ تحمیلی هشت ساله برای مردم کار کردند و عاقبت به خیر شدند، باید از موقعیت فعلی نیز برای خدمت به مردم شریف ایران اسلامی استفاده کرد.

در این نشست که بیش از یک ساعت به طول انجامید، اعضای هیات مدیره پتروشیمی‌های کشور تاکید کردند که علی‌رغم حملات آمریکا و رژیم صهیونی به زیرساخت‌های اقتصادی در پتروشیمی‌ها؛ اما کارکنان این صنایع با تلاشی جهادی و تمهیداتی که پیش از این اندیشده بودند، اجازه اختلال در فرآیند خدمت‌رسانی را به مردم ندادند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.